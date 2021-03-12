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futebol

Auxiliar técnico João Martins elogia Lucas Lima: ‘Ficou para competir e evoluir’

Treinador está no comando na ausência de Abel , que viajou para Portugal nesta quinta
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Publicado em 11 de Março de 2021 às 22:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 22:00
Crédito: Reprodução
O Palmeiras estreou no Allianz Parque na temporada 2021 com o pé direito, vencendo o São Caetano por 3 a 0. Na partida, um dos destaques do Verdão foi o meia Lucas Lima, que, recentemente, abriu mão de seu tempo de férias para se dedicar ao time neste início de ano e foi elogiado pelo auxiliar técnico João Martins, após a partida.– Todos os jogadores tiveram a oportunidade de escolher. O Lucas Lima tinha entrado no segundo grupo que ia de férias, mas demos a opção aos atletas de voltarem mais cedo. Ele decidiu abdicar desse descanso para competir mais e evoluir. Aceitamos a opinião dele e ele está aqui para nos ajudar.Além disso, o substituto momentâneo de Abel Ferreira comentou sobre a paralisação do Paulistão, que ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (15).
– Nós temos uma postura muito clara, que é cumprir as normas de quem manda e entende. Se é para parar, paramos. Se é para continuar, continuamos. E deixamos a decisão para quem entende do assunto.
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (14), às 16h (horário de Brasília), contra a Ferroviária.

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