Auxiliar técnico do Bahia analisa triunfo contra o Atlético-MG e minimiza instabilidade

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois de passar algum tempo sem conseguir ganhar em Pituaçu, o Bahia emendou o segundo triunfo consecutivo em casa ao bater por 3 a 1 o Atlético-MG na última segunda-feira (19).

Para o auxiliar técnico James Freitas, comandante do time na ausência do expulso contra o Goiás Mano Menezes, a ideia foi de encontrar o melhor equilíbrio tanto na questão de balanceamento da equipe como também pensando no desgaste das peças disponíveis:

- Jogo de futebol, a gente não escolhe como vai desempenhar. Penso que, no primeiro tempo, pode ser que a gente não tenha tido situações, também muito em função do que o adversário estava propondo. Claro que, no segundo tempo, a gente consegue transitar um pouco melhor. A gente conseguiu reter um pouco mais a bola na nossa linha de meio e trabalhar para trocar de corredor, que era o nosso objetivo, tínhamos treinado para isso, que a gente não conseguiu fazer no primeiro tempo. Mas o jogo tem que ser analisado como um todo. Faz parte. Você vai alternar. Em jogos desse nível, vai ter um primeiro tempo em que o adversário vai ser melhor que nós ou a gente vai ser melhor que o adversário. E um segundo tempo em que vai ser inferior. O que a gente procura é ter equilíbrio para que a gente não faça tempos distintos e consiga ter uma regularidade melhor na competição.

- A formação se dá em função do desgaste que a gente vem acumulando com os jogos. Fizemos um jogo em Goiânia, retornarmos na madrugada. A condição de descanso, de sono, não foi tão boa. A gente praticamente só recuperou os jogadores no sábado e optou por treinar, no domingo, quem estava mais inteiro. A formação inicial se dá muito por isso, em virtude de a gente colocar jogadores com condições de competir mais no primeiro tempo - acrescentou.

Com Mano fazendo seu trabalho no Esquadrão há pouco mais de um mês, James aproveitou para frisar o pouco tempo como um dos elementos naturais quando se pensa na instabilidade de atuações e resultados: