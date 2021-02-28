Auxiliar Marcelo Fernandes destaca a qualidade dos garotos do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos começou a partida deste domingo diante do Santo André com de jogadores com passagens pelas categorias de base do clube. No segundo tempo, outros cinco atletas formados no clube entraram em campo.

> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aquiApós a partida, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes elogiou a qualidade da garotada e mostrou confiança de que eles possam ajudar o Santos a resolver seus problemas financeiros. O Peixe está proibido de fazer contratações por dívidas na Fifa.

- São meninos de ouro. O Ariel está chegando e o clube vai ganhar com isso. Ele vai implementar seu trabalho e tenho certeza de que ficou feliz em ver que sem 20 jogadores de seu plantel, mas com 19 meninos podem dar conta do recado. O Santos tem tudo para colocar a casa em ordem com estes meninos - afirmou o treinador.Ariel Holan conheceu a Vila Belmiro neste domingo, foi até o Canindé para acompanhar a partida deste domingo e será apresentado na manhã desta segunda. Ele, inclusive, teve muita participação na escolha da equipe para o confronto contra o Santo André.