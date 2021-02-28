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Auxiliar Marcelo Fernandes destaca a qualidade dos garotos do Santos

Peixe começou o jogo contra o Santo André com dez atletas com passagens pela base...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 19:41
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos começou a partida deste domingo diante do Santo André com de jogadores com passagens pelas categorias de base do clube. No segundo tempo, outros cinco atletas formados no clube entraram em campo.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aquiApós a partida, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes elogiou a qualidade da garotada e mostrou confiança de que eles possam ajudar o Santos a resolver seus problemas financeiros. O Peixe está proibido de fazer contratações por dívidas na Fifa.
- São meninos de ouro. O Ariel está chegando e o clube vai ganhar com isso. Ele vai implementar seu trabalho e tenho certeza de que ficou feliz em ver que sem 20 jogadores de seu plantel, mas com 19 meninos podem dar conta do recado. O Santos tem tudo para colocar a casa em ordem com estes meninos - afirmou o treinador.Ariel Holan conheceu a Vila Belmiro neste domingo, foi até o Canindé para acompanhar a partida deste domingo e será apresentado na manhã desta segunda. Ele, inclusive, teve muita participação na escolha da equipe para o confronto contra o Santo André.
- O Ariel tem conversado com a gente desde o jogo contra o Bahia. Ele tem um grupo de análise de desempenho que tem os perfis de jogadores traçados. Ele conversou a respeito de alguns jogadores, cabe a gente fazer aquilo que quer. Conseguimos atender todos os pedidos dele, colocamos situações em que ele pôde ver também - afirmou Marcelo Fernandes.

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