Auxiliar elogia postura e confiança do elenco do Botafogo: 'Estão acreditando e compraram a ideia'

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

Neste sábado, o Botafogo venceu o Londrina por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 23a rodada da Série B do Brasileiro. Após a partida, Luís Fernando Flores analisou positivamente a goleada do Alvinegro e revelou a conversa no vestiário durante o intervalo. O auxiliar técnico comandou o time devido à suspensão de Enderson Moreira. - Conseguimos o 3 a 0 no primeiro tempo, mas não foi fácil. O início do jogo foi muito difícil, com o time deles bem fechado, linhas bem baixas. No momento que a gente conseguiu um gol as coisas facilitaram um pouco, e fomos bem eficientes nesse sentido. O que falamos no vestiário foi para [os jogadores] não relaxarem. Acho que o futebol é isso, aproveitar esses momentos de superioridade. Eles estavam com um a menos e continuamos tentando fazer gols. No segundo tempo, criamos algumas situações, mas só saiu um gol. Acredito que foi um bom jogo nosso, nós fizemos o jogo ficar tranquilo para nós no momento que a gente conseguiu quebrar as linhas deles e fazer os gols - disse em entrevista coletiva. Luís Fernando também comentou a atuação consistente do setor defensivo, que a cada jogo sofre menos gols. Segundo ele, os jogadores da linha de defesa são essenciais para a proposta de jogo da comissão técnica.

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- O ataque foi realmente muito eficiente. É o que a gente tem pedido, além de trabalhar a parte do ataque, ver a parte defensiva. Isso tem sido muito importante para os zagueiros e volantes, porque essa marcação começa lá em cima, passando atrás da linha da bola. Isso tem ajudado o nosso setor defensivo. E futebol também é confiança: se a cada jogo, você vai tomando menos gols, você acaba ficando mais confiante e graças a Deus temos conseguido os resultados.O auxiliar ainda mencionou a chegada de Rafael Silva, lateral que foi contratado nesta semana. Para Flores, há uma série de possibilidades para o posicionamento do jogador.

- Todo mundo sabe da qualidade desse jogador. Todos nós, comissão técnica e atletas, ficamos muito felizes por ser alguém de qualidade vindo nos ajudar. Ainda não conversamos com ele, mas um jogador da qualidade dele pode ser usado na segunda linha, ou de repente até no meio e na própria lateral, onde é a função dele. Estamos muito felizes e esperamos ele de braços abertos, porque certamente vai nos ajudar. Vamos esperar a chegada dele essa semana para começar a trabalhar, e com certeza vai elevar ainda mais o nível do grupo para conquistar o nosso principal objetivo.De acordo com Luís Fernando Flores, o fator mais importante da recuperação do Botafogo na Série B é o envolvimento dos atletas com a proposta de Enderson Moreira. Assim, o time conseguiu emplacar sequências positivas na segunda metade do primeiro turno da competição.

- O importante é que eles estão acreditando e compraram a ideia do Enderson, independente de jogo, dentro de casa ou fora, com um jogador a mais ou não. A compra da ideia tem sido muito importante e os treinos durante a semana são maravilhosos. Nem sempre dá certo, mas o importante é acreditar e não deixar de fazer, e eles tem feito isso. Com a pressão alta e a marcação pós-perda, a gente tem conseguido recuperar algumas bolas e ser feliz com o gol. Os jogadores estão de parabéns por terem comprado a ideia e estarem executando bem - finalizou.