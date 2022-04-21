Auxiliar do Botafogo elogia festa em Brasília após vitória: 'Nossa torcida é a mais apaixonada'

O plantel do Botafogo e a torcida estão em simbiose. A goleada por 3 a 0 sobre o Ceilândia, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi marcada por uma festa dos torcedores no Estádio Mané Garrincha. Com quase 30 mil presentes, os botafoguenses fizeram o time se sentir em casa.+ Kanu destaca fase do Botafogo após vitória na Copa do Brasil: 'Poder viver esse momento é grandioso'

A festa nas arquibancadas foi destacada por Vítor Severino, auxiliar de Luís Castro. Nas redes sociais, o português exaltou a presença do torcedor em Brasília.

– Resumo possível Brasil, parte 2: DF (Brasília) é Botafogo e a nossa torcida é a mais apaixonada. Obrigado a todos pelas demonstrações de carinho ontem, hoje e no estádio. O fogão é gigante. Nos vemos por aí ? - escreveu.

O jogo da volta será no dia 12 de maio, no Estádio Nilton Santos, e o Botafogo pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. O Alvinegro volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO, pela 3ª rodada do Brasileirão, na Serrinha.