Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Auxiliar do Botafogo elogia festa em Brasília após vitória: 'Nossa torcida é a mais apaixonada'
futebol

Auxiliar do Botafogo elogia festa em Brasília após vitória: 'Nossa torcida é a mais apaixonada'

Vitor Severino, auxiliar do treinador Luís Castro, ressaltou presença da torcida do Botafogo no Estádio Mané Garrincha em goleada sobre o Ceilândia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 16:33

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 16:33

O plantel do Botafogo e a torcida estão em simbiose. A goleada por 3 a 0 sobre o Ceilândia, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi marcada por uma festa dos torcedores no Estádio Mané Garrincha. Com quase 30 mil presentes, os botafoguenses fizeram o time se sentir em casa.+ Kanu destaca fase do Botafogo após vitória na Copa do Brasil: 'Poder viver esse momento é grandioso'
A festa nas arquibancadas foi destacada por Vítor Severino, auxiliar de Luís Castro. Nas redes sociais, o português exaltou a presença do torcedor em Brasília.
– Resumo possível Brasil, parte 2: DF (Brasília) é Botafogo e a nossa torcida é a mais apaixonada. Obrigado a todos pelas demonstrações de carinho ontem, hoje e no estádio. O fogão é gigante. Nos vemos por aí ? - escreveu.
O jogo da volta será no dia 12 de maio, no Estádio Nilton Santos, e o Botafogo pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. O Alvinegro volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO, pela 3ª rodada do Brasileirão, na Serrinha.
Crédito: TorcidadoBotafogoemBrasília(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato
Imagem de destaque
Os caminhos e desafios para superar a violência escolar
Imagem de destaque
Capixaba estreia na temporada em competição que vale pontos para o ranking mundial de ciclismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados