Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Auxiliar do Botafogo elogia atuação de Chay em vitória sobre o CSA no Brasileirão: 'Sensacional'
futebol

Auxiliar do Botafogo elogia atuação de Chay em vitória sobre o CSA no Brasileirão: 'Sensacional'

Luís Fernando Flores, que substituía o suspenso Enderson Moreira, destacou a atuação do camisa 14 atuando pelo meio e destacou a postura da equipe...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 00:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 00:19
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Vitória na imposição. Luís Fernando Santos, auxiliar técnico do Botafogo que substituiu Enderson Moreira, suspenso, na vitória por 2 a 0 sobre o CSA, nesta terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada da Série B, elogiou a capacidade que os jogadores tiveram para criar jogadas.
+ ATUAÇÕES: Rafael Navarro comanda a vitória do Botafogo sobre o CSA e recebe a maior nota
Em entrevista coletiva após a partida, o membro da comissão técnica destacou as diferentes estratégias do Botafogo durante a partida, mas ressaltou a movimentação dos atletas para gerarem os gols.
- É a capacidade que eles tiveram de fazer. Tivemos várias situações no primeiro tempo com a saída de três (jogadores) e o Guilherme aprofundando, dando largura no campo se tivéssemos forçado um pouco por ali conseguiríamos algo bacana. O Chay por dentro foi sensacional, é um grande jogador - afirmou.Foi o segundo jogo desde que Enderson Moreira foi contratado e a segunda vez que o Botafogo saiu de campo sem levar gols. Luís Fernando destacou que o Alvinegro precisa saber passar por situações de perigo no campo defensivo, mas destacou o marco.
- Toda equipe tem que saber sofrer, saber que vai passar dificuldade durante o jogo. São 90 minutos e muita coisa muda, o importante é o equilíbrio. É importante manter a organização, a postura, fica mais difícil de tomar gol. Eles fizeram isso nessas duas partidas. Ainda falta muito, temos muito o que melhorar, mas se continuarmos nesse caminho eu tenho certeza que tudo vai caminhar bem - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados