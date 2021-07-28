Auxiliar do Botafogo elogia atuação de Chay em vitória sobre o CSA no Brasileirão: 'Sensacional'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Vitória na imposição. Luís Fernando Santos, auxiliar técnico do Botafogo que substituiu Enderson Moreira, suspenso, na vitória por 2 a 0 sobre o CSA, nesta terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada da Série B, elogiou a capacidade que os jogadores tiveram para criar jogadas.

+ ATUAÇÕES: Rafael Navarro comanda a vitória do Botafogo sobre o CSA e recebe a maior nota

Em entrevista coletiva após a partida, o membro da comissão técnica destacou as diferentes estratégias do Botafogo durante a partida, mas ressaltou a movimentação dos atletas para gerarem os gols.

- É a capacidade que eles tiveram de fazer. Tivemos várias situações no primeiro tempo com a saída de três (jogadores) e o Guilherme aprofundando, dando largura no campo se tivéssemos forçado um pouco por ali conseguiríamos algo bacana. O Chay por dentro foi sensacional, é um grande jogador - afirmou.Foi o segundo jogo desde que Enderson Moreira foi contratado e a segunda vez que o Botafogo saiu de campo sem levar gols. Luís Fernando destacou que o Alvinegro precisa saber passar por situações de perigo no campo defensivo, mas destacou o marco.