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Auxiliar do Botafogo destaca: 'O mais importante é passar de fase'

Renê Weber, substituindo Paulo Autuori, valorizou classificação na Copa do Brasil e destacou que questão física é essencial para Alvinegro superar sequência de partidas...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 22:27

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 22:27
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Não foi atuação de encher os olhos, mas o Botafogo conquistou uma vitória diante do Paraná. O 2 a 1 no placar, nesta quarta-feira, na Vila Capanema, foi mais que suficiente para garantir o Alvinegro na quarta fase da Copa do Brasil. Após a partida, Renê Weber, auxilar de Paulo Autuori, analisou a partida.
- O mais importante é passar de fase. A equipe como um todo passou, está de parabéns, é uma competição difícil. Na próxima fase muitas equipes grandes e tradicionais estarão presentes, que já ganharam a competição inclusive. Nós estamos nos preparando para os jogos à frente. Mais importante que isso tudo é o desgaste que nós estamos conseguindo contornar bem graças ao trabalho de todos da recuperação física - afirmou.
A questão física, inclusive, é pauta recorrente entre a comissão técnica do clube de General Severiano. Com consecutivas semanas cheias, o tempo de descanso é mínimo. Weber destacou este número para fazer uma prévia do duelo contra o Internacional, no próximo sábado, pelo Brasileirão.
- Nós temos um jogo importantíssimo contra o líder (Internacional), no sábado. Nós temos essa preocupação uma vez que os jogos estão sendo, literalmente, de três em três dias. Sábado a gente tem um período de recuperação muito curto. Neste Campeonato Brasileiro, por tudo que aconteceu da pandemia, é importante você saber gerenciar as substituições e pensar na equipe inicial e na recuperação para o próximo jogo.

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