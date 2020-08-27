Auxiliar do Botafogo destaca: 'O mais importante é passar de fase'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Não foi atuação de encher os olhos, mas o Botafogo conquistou uma vitória diante do Paraná. O 2 a 1 no placar, nesta quarta-feira, na Vila Capanema, foi mais que suficiente para garantir o Alvinegro na quarta fase da Copa do Brasil. Após a partida, Renê Weber, auxilar de Paulo Autuori, analisou a partida.

- O mais importante é passar de fase. A equipe como um todo passou, está de parabéns, é uma competição difícil. Na próxima fase muitas equipes grandes e tradicionais estarão presentes, que já ganharam a competição inclusive. Nós estamos nos preparando para os jogos à frente. Mais importante que isso tudo é o desgaste que nós estamos conseguindo contornar bem graças ao trabalho de todos da recuperação física - afirmou.

A questão física, inclusive, é pauta recorrente entre a comissão técnica do clube de General Severiano. Com consecutivas semanas cheias, o tempo de descanso é mínimo. Weber destacou este número para fazer uma prévia do duelo contra o Internacional, no próximo sábado, pelo Brasileirão.