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Auxiliar destaca ‘luta até o fim’ e explica desfalques do Palmeiras em empate com Santos

João Martins justificou as ausências de Gustavo Scarpa e Rony para o clássico na Vila...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 20:38

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 20:38

Crédito: Reprodução/TV Palmeiras
Mesmo sem somar os três pontos, a comissão técnica do Palmeiras aprovou a luta dos jogadores para superar os desfalques e deixar a Vila Belmiro com o empate contra o Santos, neste sábado (5). No clássico, além dos desfalques dentro de campo, o Verdão também não contou com seu treinador, Abel Ferreira, infectado com Covid-19.
Após a partida, seu auxiliar, João Martins, destacou o espírito de luta e explicou a ausência de Rony e Gustavo Scarpa na equipe titular. Segundo Martins, o desgaste físico pesou na escolha de poupar o atacante e também foi sentido por alguns jogadores que foram para o jogo. O auxiliar, entretanto, destacou que o Palmeiras apenas lida com isso porque está vivo nas três competições.
- Só falamos do desgaste físico porque estamos em todas as competições, jogamos de três em três dias, não é sempre fácil. Temos tido sempre desfalques, expulsões, Covid, e isso só acontece porque temos jogos de três em três dias. Nesse ano atípico temos que estar preparados para isso - afirmou.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃOApesar dos desfalques, Martins deu parabéns ao grupo pela resiliência durante a partida.
- Dar os parabéns à equipe por lutar até o fim, mesmo depois jogando com dez, soube estar junta, sofrer junta e parabéns a todos - disse.
Além de Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Gómez, suspensos, o Palmeiras também não contou com Patrick de Paula, lesionado. Outros desfalques de última hora foram Rony e Gustavo Scarpa.
Segundo Martins, a ausência do camisa 14 ocorreu em razão do protocolo utilizado pela CBF para lesões na cabeça. Como Scarpa teve uma concussão na partida contra o Delfín, é obrigatório que ele permaneça em repouso por três dias:
- Fomos obrigados a cumprir esse protocolo, mas amanhã, em princípio, já começa a trabalhar novamente com a equipe - afirmou.Rony, por sua vez, foi poupado em razão do desgaste físico das partidas. A comissão técnica escolheu deixar ele de fora pela segunda partida para evitar que ele se lesione.
- Temos que gerir, todos os jogos são importantes, temos que medir os riscos com o Núcleo de Saúde e Performance. São decisões difíceis, mas tínhamos que tomar atitudes para não perder o jogador por mais tempo. Foi uma decisão de todos - explicou.
O Verdão volta a campo na próxima terça-feira (8), quando inicia a fase de quartas de final da Libertadores da América contra o Libertad, do Paraguai. A bola rola às 21h30, no estádio Defensores del Chaco.

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