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futebol

Auxiliar de Rogério Ceni detalha preparação do Flamengo em 'semana cheia'

Charles Hembert comentou programação no Ninho do Urubu até a partida com o Santos...

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 16:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a vitória sobre o Botafogo, no último sábado, o técnico Rogério Ceni terá uma semana para preparar o Flamengo para o duelo com o Santos, domingo no Maracanã, pelo Brasileirão. A programação foi detalhada pelo auxiliar técnico Charles Hembert, que integra a comissão técnica de Ceni desde 2017.
- Nessa primeira semana cheia que a gente tem, fizemos um primeiro treino com os jogadores que não participaram do jogo. Os que começaram fizeram uma parte tática e depois fizeram a recuperação. Hoje (terça) fizemos essa competição, aprimorando mais a parte física. É um treino muito intenso, e a partir de amanhã começaremos nosso ciclo semanal de treinos. Amanhã sendo força, depois de amanhã resistência, na sexta sendo velocidade e no sábado as reações e ajustes pré jogo - afirmou Charles Hembert, à FlaTV, antes de seguir:
– Sempre todos os treinos aliados a diversidade dos exercícios do Ceni, que a gente sempre faz questão de variar, nunca repetindo dois treinos em dois dias seguidos, e sempre tentando aprimorar o máximo possível a parte física, aumentar a intensidade do elenco, nos treinos, no jogo e no dia a dia - disse.

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