Auxiliar de Rogério Ceni detalha preparação do Flamengo em 'semana cheia'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após a vitória sobre o Botafogo, no último sábado, o técnico Rogério Ceni terá uma semana para preparar o Flamengo para o duelo com o Santos, domingo no Maracanã, pelo Brasileirão. A programação foi detalhada pelo auxiliar técnico Charles Hembert, que integra a comissão técnica de Ceni desde 2017.

- Nessa primeira semana cheia que a gente tem, fizemos um primeiro treino com os jogadores que não participaram do jogo. Os que começaram fizeram uma parte tática e depois fizeram a recuperação. Hoje (terça) fizemos essa competição, aprimorando mais a parte física. É um treino muito intenso, e a partir de amanhã começaremos nosso ciclo semanal de treinos. Amanhã sendo força, depois de amanhã resistência, na sexta sendo velocidade e no sábado as reações e ajustes pré jogo - afirmou Charles Hembert, à FlaTV, antes de seguir: