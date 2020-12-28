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Auxiliar de Ricardo Sá Pinto lamenta mau início do Vasco: 'O Athletico-PR soube aproveitar os nossos erros'

Treinador principal esteve suspenso, por isso não ficou à beira do campo da Arena da Baixada neste domingo. Cruz-Maltino abusou dos erros e perdeu de 3 a 0...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 21:06
Deu tudo errado para o Vasco neste domingo. Falhas individuais, gol sofrido no início do jogo, oportunidades desperdiçadas e dois gols anulados. O resultado foi um 3 a 0 para o Athletico-PR ao qual o auxiliar-técnico Rui Mota culpou o mau início da equipe cruz-maltina.- Foi a nossa entrada no jogo. Acabamos por cometer um erro, o Athletico fez 1 a 0 e as coisas começaram a não correr bem a partir daí. Conseguimos alguma reação, entramos no jogo, mas o segundo gol deixou a equipe fragilizada. Se tivéssemos tido a sorte de o gol do Cano (no segundo tempo) ter sido validado, as coisas poderiam ter sido melhores. O Athletico soube aproveitar os nossos erros - lamentou.
Rui Mota esteve à beira do campo por conta da ausência de Ricardo Sá Pinto. O treinador principal esteve suspenso, assim como zagueiro Jadson e o lateral-esquerdo Henrique. O trio poderá voltar na próxima partida.
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