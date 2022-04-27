Auxiliar de Luís Castro vira sócio do Botafogo e 'faz apelo' para jogo contra o Juventude: 'Libera a Sul'

Até mesmo os funcionários do Botafogo estão virando sócios. Vítor Severino, um dos auxiliares de Luís Castro, compartilhou um vídeo se associando ao "Camisa 7" na noite desta quarta-feira. O Alvinegro está prestes a atingir 30 mil associados.+ A vez do 'Patrón'? Sem Kanu, Cuesta deve ter chance como titular do Botafogo

Com todos os ingressos para a torcida do Botafogo esgotados para a partida contra o Juventude, no próximo domingo, os botafoguenses levantaram uma campanha na internet para o clube liberar o Setor Sul, destinado originalmente ao Juventude. Vítor entrou 'na onda'.

– Libera agora aí a (Setor) Sul e a pista pros meus escolhidos poh - escreveu Vítor, em rede social.

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Vale ressaltar que a liberação do Setor Sul não depende apenas do Botafogo. Por se tratar, por regulamento, de um setor para a torcida visitante, a liberação depende da liberação do Juventude, CBF e órgãos de segurança envolvidos na partida.

Apesar de haver o desejo interno de ter o estádio 'inteiramente alvinegro' - visto que a tendência é que a torcida do Juventude não ocupe o setor inteiro -, o Botafogo não coloca esperanças que terá algum tipo de liberação para a Sul.