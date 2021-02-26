Auxiliar de Dome, Jordi Guerrero festeja título do Fla: 'Saudações de um flamenguista catalão'

Crédito: Reprodução/FlaTV

O título brasileiro conquistado pelo Flamengo, nesta quinta-feira, repercutiu em todo o Brasil e chegou até a Espanha. Auxiliar de Domènec Torrent durante a passagem de quatro meses entre agosto e novembro de 2020, Jordi Guerrero usou as redes sociais para parabenizar o ex-clube e se declarar como 'flamenguista catalão'.

+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Parabéns ao Flamengo e para toda a Nação pelo oitavo título no Brasileirão! Saudações rubro-negras de mais um flamenguista catalão! Vale lembrar que Jordi Guerrero chegou a comandar o Flamengo no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras no primeiro turno. Na época, Dome havia testado positivo para Covid-19 e estava em quarentena. Apesar do pouco tempo no clube, o catalão caiu nas graças da torcida rubro-negra e costuma interagir com torcedores nas redes sociais.