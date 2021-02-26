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Auxiliar de Dome, Jordi Guerrero festeja título do Fla: 'Saudações de um flamenguista catalão'

Assistente técnico postou mensagem nas redes sociais parabenizando o ex-clube...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 12:17

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 12:17
Crédito: Reprodução/FlaTV
O título brasileiro conquistado pelo Flamengo, nesta quinta-feira, repercutiu em todo o Brasil e chegou até a Espanha. Auxiliar de Domènec Torrent durante a passagem de quatro meses entre agosto e novembro de 2020, Jordi Guerrero usou as redes sociais para parabenizar o ex-clube e se declarar como 'flamenguista catalão'.
+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Parabéns ao Flamengo e para toda a Nação pelo oitavo título no Brasileirão! Saudações rubro-negras de mais um flamenguista catalão! Vale lembrar que Jordi Guerrero chegou a comandar o Flamengo no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras no primeiro turno. Na época, Dome havia testado positivo para Covid-19 e estava em quarentena. Apesar do pouco tempo no clube, o catalão caiu nas graças da torcida rubro-negra e costuma interagir com torcedores nas redes sociais.
Diferentemente de 2019, o título do Brasileirão 2020 foi no sufoco. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na noite desta quinta-feira, e só se sagrou campeão porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians - empatou em 0 a 0. Dessa forma, o Flamengo terminou com 71 pontos, enquanto o Colorado ficou com 70.

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