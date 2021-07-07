Auxiliar de Diniz minimiza desfalques: 'O Santos tem uma magia'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O auxiliar técnico Eduardo Zuma, que substituiu Fernando Diniz na vitória contra o Athletico-PR, nesta terça-feira, comentou sobre o trabalho que vem realizando com o treinador santista e reforçou o time "trabalhador" que a comissão técnica tem em mãos.O técnico passou a ser "o primeiro" auxiliar de Diniz, já que Márcio Araújo, que chegou ao Santos junto o treinador, pediu demissão ao clube.

- Meu trabalho é dar respaldo para o Fernando. Auxiliar serve o treinador, jogadores e clube. É fazer o melhor para as coisas acontecerem. Atentos junto com a análise sobre o adversário, pré e pós-treino, mas o principal é potencializar o trabalho do treinador - disse.

- Admiro muito o Diniz e agradeço pela força que me deu antes do jogo. Trabalhamos assim, potencializando treinador e sendo o elo entre alguns meios do clube - completa.Eduardo Zuma também falou sobre o grupo do Santos e citou não só os jogadores, como funcionários, comissão técnica e direção.