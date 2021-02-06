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Auxiliar de Barroca se despede do Botafogo: 'Foram 70 dias de muita dedicação'

Em rede social, Felipe Lucena lamentou não ter conseguido livrar o clube do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 19:49

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 19:49

Crédito: Gabriel Baron/BFR
Demitido na tarde deste sábado após o rebaixamento para a segunda divisão, Eduardo Barroca já não fará parte da rotina do Botafogo na preparação para a partida contra o Grêmio, na próxima segunda-feira. Além do comandante, toda a comissão técnica deixa o clube de General Severiano.
Em uma rede social, Felipe Lucena, auxiliar técnico de Barroca, se pronunciou sobre o desligamento do Alvinegro. O profissional lamentou não ter conseguido salvar o Glorioso da degola e ressaltou a torcida para o rápido retorno à elite do futebol brasileiro.
- Oficialmente hoje encerramos nosso ciclo no Botafogo F.R, foram 70 dias de muita dedicação, suor e trabalho em busca de um objetivo que infelizmente não aconteceu, que era livrar o rebaixamento ... Certamente o Botafogo com toda sua grandeza e história, irá voltar pro principal cenário do nosso futebol! No mais, somente agradecer a Deus por mais esta grandiosa oportunidade profissional - escreveu.
Enquanto procura um novo treinador para a próxima temporada, o Botafogo terminará o Campeonato Brasileiro sob o comando do ex-meia Lúcio Flávio, membro da comissão técnica permanente do Alvinegro, que estará à beira do gramado de forma interina.

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