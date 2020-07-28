Auxiliar de Autuori elogia Botafogo: 'Vai fazer um Brasileiro muito bom'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O desempenho diário dos jogadores do Botafogo tem sido alvo de elogios. Renê Weber, auxiliar do treinador Paulo Autuori, avaliou a derrota para o Fluminense, em amistoso realizado no último sábado, no Estádio Nilton Santos. Mesmo com o resultado negativo, ele enxergou evolução na equipe e faz uma previsão de bons caminhos no Campeonato Brasileiro.

- Independente do resultado, a equipe teve uma boa atuação a nível de movimento, tático e de entrega. E quando é assim ficamos bastante animados. Estou muito convicto de que a equipe vai fazer um Campeonato Brasileiro muito bom. Dentro do que estamos vendo nos treinos, desde os da base aos mais experientes, estamos formando uma equipe bem estruturada. São expectativas positivas que nós temos em função do que vemos dia a dia - afirmou, em entrevista à "Botafogo TV"

Para o auxiliar, o nível dos treinamentos do Glorioso aumentou pela presença dos jovens jogadores. Cerca de 15 atletas das categorias de base do clube foram chamados para integrar as atividades do time profissional desde o retorno presencial.

- O nível dos treinamentos é sempre um indicativo. Sempre falo que não pode ir para o jogo e querer só jogar, você ganha condição durante os treinos. E os treinos têm sido muito bons, com os garotos também desenvolvendo. Com a presença deles, a intensidade aumenta muito, porque os garotos querem jogar e mostrar serviço. O Botafogo está se preparando bem em todos os aspectos - analisou.