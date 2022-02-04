Auxiliar de Abel Ferreira relata processo de adaptação do elenco do Palmeiras em Abu Dhabi

O Palmeiras iniciou seu segundo dia de treinos em Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes. A pouco menos de cinco dias da estreia na semifinal do torneio, o elenco tem passado por um processo de adaptação aos fatores locais. Todos os detalhes estão sendo preparados com o máximo de cuidado pela comissão técnica, como contou o auxiliar João Martins nesta sexta-feira.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, João relatou a importância que adaptar o elenco tem em toda essa preparação do Verdão para o tão sonhado título mundial. Para ele, isso vai desde o clima, o horário, a velocidade do gramado e o tipo de bola. Até aqui, os atletas têm aproveitado bem esses trabalhos.

- Sabemos a importância de adaptar os jogadores às condições que vamos encontrar por aqui, temos que ter cuidado com a diferença de sete horas de fuso, faz pouco mais de 24 horas que chegamos. Ontem conseguimos ter uma boa adaptação, hoje conseguimos adaptar um pouco ao contexto, um pouco de parte tática, física, gramado muito rápido, bolas diferentes, temos que ter tudo isso em conta - declarou o auxiliar antes de completar:

- Os jogadores se portaram bem, as condições são fantásticas, nesta tarde temos outra atividade para ajudar nessa adaptação e o trabalho tem sido bom de todos, amanhã temos mais uma atividade para conseguir prepará-los e terça-feira estarmos no máximo de nossas forças e capacidades.A ideia da comissão técnica é de que o time chegue na terça-feira com todos esses "pormenores" resolvidos para que não falte nada nessa briga por uma vaga na final do Mundial de Clubes. O elenco terá, pelo menos, mais três dias completos de treinos em Abu Dhabi antes da estreia, tempo que servirá para se adaptar ao clima do horário do jogo, conforme relatou João Martins.

- Sabemos que tudo isso exige tempo, temos cinco dias para o jogo, que é terça-feira, e devagarinho, dentro desse tempo e dessa calma, vamos conseguir adaptá-los, sabendo que precisam ter muita energia para se adaptarem. Mesmo o clima, estava um pouco de calor, o jogo vai ser à noite, nos últimos dois dias vamos treinar na parte da noite, para nos adaptarmos ao contexto. Sabemos como é grande a diferença horária do dia para a noite, de clima, e vamos adaptar todas esses pormenores para não faltar nada na terça-feira, às 20h30, quando o jogo iniciar - concluiu o auxiliar de Abel Ferreira.

Como disse João Martins, o Palmeiras tem sua estreia marcada para a próxima terça-feira, ás 13h30 (horário de Brasília), 20h30 (horário local), em semifinal contra o vencedor de Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México, que se enfrentam neste sábado, às 13h30, pelas quartas de final da competição.