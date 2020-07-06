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Autuori explica substituições tardias no Botafogo: 'Estamos construindo uma equipe'

Após eliminação para o Fluminense, treinador afirmou que vontade era de não mexer em nenhum jogador para aumentar entrosamento do time, mas o fez por esgotamento físico...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 01:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 01:24
Crédito: Paulo Autuori (Vitor Silva/ Botafogo
Zero a zero. O Botafogo precisava da vitória diante do Fluminense para se classificar à final da Taça Rio, no Nilton Santos. A primeira substituição do Alvinegro acontece depois dos 35 minutos do segundo tempo, quando Caio Alexandre sai com câimbras. Cansado, o time não consegue marcar e é eliminado. Neste domingo, Paulo Autuori, treinador do Glorioso, explicou o motivo das substituições 'tardias'.
- Isso é uma lógica de um treinador que pensa em tudo. Cheguei há pouco tempo, o campeonato parou e voltamos. Eu nem ia fazer substituição se não tivesse acontecido nada com o Caio (Alexandre) e o Luís Henrique. Ao mesmo tempo, preciso fazer com que essa equipe jogue e ganhe essa organização. O campeonato vai parar um mês, eu vou fazer amistoso com quem? É simples. Eu gostava da maneira que a equipe estava. Estamos solidificando coisas, construindo algo consciente e consistente. O Carioca foi a única competição que voltou de maneira açodada - afirmou.
O treinador, agora, terá mais de 30 dias livres para treinar. O Campeonato Brasileiro deve retornar no dia 9 de agosto. Enquanto isso, Autuori afirma que busca peças para fortalecer o elenco. Acima de tudo, o técnico explicou que a partida serviu para ele moldar a convicção sobre a equipe.
- Virão jogadores para o Brasileirão. Jogadores com qualidade técnica. O clube não tem condição em jogadores da maturidade competitiva de 23 a 28 anos, tem que estar atrás de oportunidades de negócios. Anos atrás alguns clubes ganharam Carioca e foram rebaixados. Não é parâmetro. Não vou trocar a possibilidade de trocar algo consistente por ganhar por ganhar. Não quero ter dúvidas no dia seguinte - analisou.

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