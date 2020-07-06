Autuori explica substituições tardias no Botafogo: 'Estamos construindo uma equipe'

Crédito: Paulo Autuori (Vitor Silva/ Botafogo

Zero a zero. O Botafogo precisava da vitória diante do Fluminense para se classificar à final da Taça Rio, no Nilton Santos. A primeira substituição do Alvinegro acontece depois dos 35 minutos do segundo tempo, quando Caio Alexandre sai com câimbras. Cansado, o time não consegue marcar e é eliminado. Neste domingo, Paulo Autuori, treinador do Glorioso, explicou o motivo das substituições 'tardias'.

- Isso é uma lógica de um treinador que pensa em tudo. Cheguei há pouco tempo, o campeonato parou e voltamos. Eu nem ia fazer substituição se não tivesse acontecido nada com o Caio (Alexandre) e o Luís Henrique. Ao mesmo tempo, preciso fazer com que essa equipe jogue e ganhe essa organização. O campeonato vai parar um mês, eu vou fazer amistoso com quem? É simples. Eu gostava da maneira que a equipe estava. Estamos solidificando coisas, construindo algo consciente e consistente. O Carioca foi a única competição que voltou de maneira açodada - afirmou.

O treinador, agora, terá mais de 30 dias livres para treinar. O Campeonato Brasileiro deve retornar no dia 9 de agosto. Enquanto isso, Autuori afirma que busca peças para fortalecer o elenco. Acima de tudo, o técnico explicou que a partida serviu para ele moldar a convicção sobre a equipe.