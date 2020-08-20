Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Autuori comemora vitória do Botafogo: 'Cumprimos perfeitamente as ações ofensivas'
futebol

Autuori comemora vitória do Botafogo: 'Cumprimos perfeitamente as ações ofensivas'

Treinador do Alvinegro afirmou que fez mudanças na equipe prevendo a sequência de partidas; objetivo no duelo foi explorar as costas dos laterais do Atlético-MG...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 00:26

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 00:26

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada da competição, o Glorioso bateu o então líder por 2 a 1.
A equipe teve quatro mudanças - sejam táticas ou de posição - em relação ao jogo contra o Fortaleza, no último domingo. Paulo Autuori, em entrevista coletiva após o duelo diante do Galo, explicou que a sequência de jogos o obriga a mexer com a escalação.
- São jogos difíceis. Não podemos começar o campeonato em casa contra o Bahia. Tivemos duas saídas contra dois adversários que jogam juntos há muito tempo, o Bragantino e o Goiás. O Atlético-MG é uma força e logo depois teremos Flamengo (próximo domingo) e Copa do Brasil (quarta-feira). Como gestor de um grupo, tenho que ter um olho no jogo de hoje e pensar no futuro de maneira clara e objetiva. Temos que parabenizar as vitórias - afirmou.
No Nilton Santos, o Botafogo adotou uma postura reativa. Diante do Atlético-MG que ocupa o campo ofensiva e pressiona, Paulo Autuori teve como alvo as costas dos laterais atleticanos. Deu certo: os dois gols do Alvinegro na partida saíram justamente em jogadas em buracos deixados por Guga e Guilherme Arana.
- Poderíamos ter sido ainda mais eficientes no jogo. Cumprimos perfeitamente as ações ofensivas. Na hora de recuperar a bola, sabíamos que teria muito espaço no lado dos zagueiros pela forma que se comporta a equipe do Atlético-MG ao perder a bola. O lado oposto ao que estivesse a bola seria importante de ser explorado. Tivemos boas situações. O importante para mim é que todos se sintam úteis e participativos. Precisamos ter um grupo, não só uma equipe. É tentar ter o nível de eficácia que tivemos hoje - analisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados