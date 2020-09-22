Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Autoridades do Equador interditam estádio do jogo entre Fla e Barcelona

Rubro-Negro ainda aguarda posicionamento da Conmebol sobre a decisão das autoridades locais com base nos nove casos de Covid-19 entre atletas e membros da comissão técnica...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 15:15
Crédito: Reprodução
Autoridades de saúde da Prefeitura de Guayaquil decidiram interditar o Estádio Monumental, local da partida entre Flamengo e Barcelona, marcada para as 19h15, desta terça-feira. O anúncio foi feito, após inspeção no hotel da delegação rubro-negra, em que sete atletas e dois integrantes da comissão técnica testaram positivo para Covid-19.
Os clubes ainda aguardam um posicionamento oficial da Conmebol. A entidade que comanda o futebol no continente ainda não se manifestou sobre o ocorrido.
Em entrevista à imprensa local, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, disse não concordar com o cancelamento da partida, mas afirmou respeitar a decisão das autoridades. Os nomes que testaram positivo entre jogadores foram Isla, Matheusinho, Filipe Luís, Diego, Michael, Vitinho e Bruno Henrique, além do médico Marcio Tannure e o auxiliar Juan.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados