Autoridades do Equador interditam estádio do jogo entre Fla e Barcelona

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Autoridades de saúde da Prefeitura de Guayaquil decidiram interditar o Estádio Monumental, local da partida entre Flamengo e Barcelona, marcada para as 19h15, desta terça-feira. O anúncio foi feito, após inspeção no hotel da delegação rubro-negra, em que sete atletas e dois integrantes da comissão técnica testaram positivo para Covid-19.

Os clubes ainda aguardam um posicionamento oficial da Conmebol. A entidade que comanda o futebol no continente ainda não se manifestou sobre o ocorrido.