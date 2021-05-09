Autores dos gols da classificação do Vasco sub-20 falam sobre vitória e projetam duelo contra o Inter

Crédito: Vasco venceu o São Raimundo-RR e garantiu uma vaga nas quartas da Copa do Brasil Sub-20 (João Pedro Isidro/Vasco

Os Meninos da Colina voltaram a campo neste domingo e derrotaram o São Raimundo-RR no Estádio Nivaldo Pereira por 4 a 2. Com o triunfo, o Vasco garantiu uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil sub-20. Com a classificação, os atuais campeões terão pela frente o confronto diante do Internacional.

> Confira a tabela do Campeonato CariocaEm entrevista ao Twitter oficial da base do Vasco, Roger, Arthur Sales, Gabriel Paz e Marcos Paulo comentaram sobre a vitória e projetaram o duelo contra o Colorado. O confronto será realizado sexta-feira (14/05) ou sábado (15). As definições de data, horário e local ainda serão comunicadas oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

- O gol foi muito importante, sempre bom ajudar a equipe. Fazer o gol é ainda muito melhor. Fico feliz e agora é concentrar e focar para a próxima fase - disse Roger, um dos destaques da vitória do Vasco sobre o São Raimundo-RR.

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- Estou muito feliz com a vitória do time e poder voltar ao sub-20 para ajudar dando um pouco de experiência que eu possa ter tido lá em cima (nos treinamentos com o time profissional). Estamos prontos para jogar contra o Inter - completou Arthur Sales.

Além deles, Gabriel Paz e Marcos Paulo também comentaram sobre o importante triunfo para a sequência da temporada. Vale destacar que ambos fizeram seus primeiros gols com a camisa do Vasco pela categoria.

- Feliz por fazer o meu primeiro gol pelo Sub-20 e ajudar os meus companheiros. Agora é focar no próximo jogo contra o Inter e se Deus quiser ganhar o jogo - disse Gabriel Paz.