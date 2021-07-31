Autor do primeiro gol, Manoel é expulso e desfalca o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Autor do primeiro gol da vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Criciúma, o zagueiro Manoel foi expulso no fim da partida, após receber o segundo cartão amarelo. Por isso, ele vai desfalcar a equipe de Roger Machado no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

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A boa notícia para o Fluminense é que a revisão da próxima fase é entre a última semana de agosto e a primeira de setembro, quando Nino já estará de volta da disputa da Olimpíada pela Seleção Brasileira. Ele ainda perderá a partida da Libertadores na terça-feira e a do Brasileirão contra o América-MG no dia 8.

O lance aconteceu aos 41 minutos, quando Manoel deu um chutão na bola depois de o árbitro parar uma jogada. Como já havia recebido outro amarelo no começo do segundo tempo, ele acabou levando o vermelho. O zagueiro abriu o placar para o Fluminense logo aos três minutos do primeiro tempo, em um cabeceio.

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