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Autor do primeiro gol, Manoel é expulso e desfalca o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil

Zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo já na reta final da partida contra o Criciúma, vencida pelos cariocas por 3 a 0 no Maracanã...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 18:59
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Autor do primeiro gol da vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Criciúma, o zagueiro Manoel foi expulso no fim da partida, após receber o segundo cartão amarelo. Por isso, ele vai desfalcar a equipe de Roger Machado no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.
+ ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira e Luiz Henrique destacam-se em classificação do Fluminense sobre o Criciúma na Copa do Brasil
A boa notícia para o Fluminense é que a revisão da próxima fase é entre a última semana de agosto e a primeira de setembro, quando Nino já estará de volta da disputa da Olimpíada pela Seleção Brasileira. Ele ainda perderá a partida da Libertadores na terça-feira e a do Brasileirão contra o América-MG no dia 8.
O lance aconteceu aos 41 minutos, quando Manoel deu um chutão na bola depois de o árbitro parar uma jogada. Como já havia recebido outro amarelo no começo do segundo tempo, ele acabou levando o vermelho. O zagueiro abriu o placar para o Fluminense logo aos três minutos do primeiro tempo, em um cabeceio.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​O Flu não tem mais nenhum atleta suspenso, mas o volante Yago Felipe entrará pendurado em campo no primeiro jogo. Vale lembrar que o Tricolor anunciou Nonato para o setor e o jogador já até ficou no banco de reservas.

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