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Autor do gol na ida, Paulinho Moccelin projeta a semifinal: 'Saber jogar com a vantagem'

Com o triunfo na partida de ida, a Chape joga por um simples empate para garantir uma vaga na decisão...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 15:57

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 15:57

Crédito: Divulgação/Chapecoense
Nesta quarta-feira, a Chapecoense enfrenta o Criciúma na busca pela vaga na final do Campeonato Caterinense. Autor do gol da vitória, no jogo de ida, o atacante Paulinho Moccelin falou sobre o momento e o duelo decisivo no Estádio Heriberto Hülse.'Feliz demais por ter voltado e por ter marcado no jogo da ida, dentro da nossa casa. O gol foi muito importante, ainda mais por ser um jogo de semifinal do campeonato. Eu fiquei feliz demais', declarou.
Invicta após a parada, a Chapecoense entra em campo com a vantagem do empate, já que venceu o Criciúma por 1 a 0, em Chapecó. Apesar de jogar como visitante, Paulinho mostra confiança no Verdão do Oeste.
'Pro jogo da volta, queremos fazer uma grande partida, assim como foi no primeiro. Nós precisamos saber jogar com a vantagem conquistada e queremos sair com a classificação', afirmou, antes de completar:
'Mesmo sendo fora, temos que jogar com se estivéssemos na nossa casa'.
A partida começa às 21h30 (Horário de Brasília), em Criciúma. Um empate classifica a Chapecoense pra grande final do Campeonato Catarinense.

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