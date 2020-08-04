Autor do gol na ida, Paulinho Moccelin projeta a semifinal: 'Saber jogar com a vantagem'

Crédito: Divulgação/Chapecoense

Nesta quarta-feira, a Chapecoense enfrenta o Criciúma na busca pela vaga na final do Campeonato Caterinense. Autor do gol da vitória, no jogo de ida, o atacante Paulinho Moccelin falou sobre o momento e o duelo decisivo no Estádio Heriberto Hülse.'Feliz demais por ter voltado e por ter marcado no jogo da ida, dentro da nossa casa. O gol foi muito importante, ainda mais por ser um jogo de semifinal do campeonato. Eu fiquei feliz demais', declarou.

Invicta após a parada, a Chapecoense entra em campo com a vantagem do empate, já que venceu o Criciúma por 1 a 0, em Chapecó. Apesar de jogar como visitante, Paulinho mostra confiança no Verdão do Oeste.

'Pro jogo da volta, queremos fazer uma grande partida, assim como foi no primeiro. Nós precisamos saber jogar com a vantagem conquistada e queremos sair com a classificação', afirmou, antes de completar:

'Mesmo sendo fora, temos que jogar com se estivéssemos na nossa casa'.