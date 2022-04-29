Autor do gol do Santos, Angulo comemora ponto fora de casa

O Santos não fez um grande jogo contra o Unión La Calera, fora de casa, no empate em 1 a 1 pela Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira. O Peixe chegou abrir o placar, mas sofreu o empate ainda na primeira etapa e não teve forças para buscar a vitória que daria o primeiro lugar do Grupo C.Com o resultado, o Santos estacionou na terceira colocação da sua chave, com quatro pontos e saldo zero. O La Calera é o líder, com cinco pontos. Na próxima rodada, na quinta-feira, o Peixe enfrentará a Universidad Católica, no Equador. No final do duelo contra o time chileno, o atacante Angulo comemorou o ponto conquistado fora de casa.- Começamos bem, ganhando. Mas na verdade é um ponto importante. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro e contra o Católica buscar a vitória. Foi um bom resultado, jogar no campo adversário é complicado - disse o autor do gol do Santos, Angulo, em entrevista à Conmebol.Antes de voltar suas atenções para a Sul-Americana, o time de Fabián Bustos tem o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. O Peixe, com sete pontos, lidera o Brasileirão, competição que está invicto.