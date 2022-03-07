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Autor do gol do Cruzeiro no clássico com o Galo, Vitor Leque reclama de favorecimento da FMF ao rival

O atacante da Raposa disse que a federação "Sempre contra o Cruzeiro, prejudicando o time"...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 23:00

Publicado em 06 de Março de 2022 às 23:00

Autor do gol do Cruzeiro na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no clássico deste domingo, 6 de março, no Mineirão, pelo Estadual, o atacante Vitor Roque ficou na bronca com a arbitragem, O jogador, revelado na base estrelada, de 17 anos, também fez duras críticas à Federação de Mineira de Futebol.
- Feliz pelo gol, mas trocaria o resultado pela vitória. Fica nossa indignação com a arbitragem, que foi muito confusa. Lance duvidoso. Queremos que a FMF revisse aí, sempre contra o Cruzeiro está prejudicando, a gente que está trabalhando. Isso é uma sacanagem - disse o atacante em entrevista ao Premiere. Roque foi titular no clássico, o primeiro da sua carreira como profissional e abriu o placar do jogo. Foi o seu quarto gol em cinco jogos este ano.
Os jogadores do Cruzeiro questionaram muito a arbitragem a arbitragem. pelo pênalti marcado em cima de Hulk e com os acréscimos não cumpridos ao fim do jogo.
Crédito: VitorLequeabriuoplacardoclássico,masviuorivalvirarapartidanofimdojogo-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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