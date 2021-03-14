Autor do gol da vitória, Igor Julião fala sobre comemoração: 'É para exaltar a postura do Fluminense'

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

Na noite deste domingo, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, pela 3ª rodada do Carioca. Com golaço de Igor Julião, o Tricolor das Laranjeiras conquistou sua primeira vitória na competição. Em entrevista no fim da partida, o lateral-direito comentou sobre o gol, falou da postura do Fluminense na pandemia e elogiou Roger Machado.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca Perguntado sobre a comemoração com o braço estendido, Igor Julião fez questão de elogiar a postura do Fluminense durante a pandemia. O jogador, ainda, criticou os protocolos de segurança da CBF.​- Inspiração foi por causa da postura que o Fluminense sempre teve durante a pandemia. O time que a gente escolhe torcer também é um ato político. Foi para exaltar a postura que o Fluminense teve durante a pandemia. A gente sabe como é difícil, mesmo com o protocolo falho que a CBF tem com a gente, fazendo os jogadores viajarem em voos comuns durante o ano inteiro. É para isso, exaltar a postura do Fluminense numa pandemia até porque nem todos estão tendo uma postura coerente.

Em outro contato com a imprensa, o autor do gol elogiou, também, o técnico Roger Machado, estreante da noite à frente do Fluminense. Para o jogador, a mudança que o treinador fez, o colocando no meio campo, foi essencial para a vitória.

- O professor Roger, quando chegou, bateu um papo com todos os jogadores para saber as posições que a gente já tinha jogado. Ele conseguiu me colocar em uma posição que eu já tinha atuado, e acabou surtindo efeito. O mérito é todo dele, ele foi muito inteligente, soube usar essa tática - disse o atleta.

Sobre a partida, Igor Julião comentou que o Flamengo foi melhor na partida, porém, o Tricolor soube aproveitar as oportunidades para sair com os três pontos.

- Sofremos muito no jogo, na maioria das vezes o Flamengo foi melhor, mas a gente soube sofrer e aproveitamos a chance que tivemos.