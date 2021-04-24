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Autor do gol da vitória contra o Guarani, Willian iguala Edmundo em jogos pelo Palmeiras

Atacante chega a 223 jogos pelo clube e também sobe no ranking dos goleadores, alcançando 57 gols com a camisa do Verdão...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 09:30
Crédito: Reprodução/Canal Premiere
Na vitória por 2 a 1 sobre o Guarani, o atacante Willian Bigode quebrou uma série de marcas pelo Palmeiras, além de marcar seu primeiro gol na temporada, dando a vitória ao Verdão fora de casa no Paulistão.
ATUAÇÕES: Zé Rafael muda o jogo, e Willian garante vitória do Palmeiras
O camisa 29 chegou a 223 jogos pelo clube, igualando o ídolo Edmundo como o 65º jogador que mais vezes defendeu a camisa alviverde na história. O gol marcado aos 24 minutos do segundo tempo foi o 57º do atacante pelo Palmeiras, o tornando o 46º maior artilheiro do Verdão em todos os tempos, ao lado do paraguaio Arce e de Carrone, atacante ainda dos tempos de Palestra Italia.
Com o resultado, Willian chegou a 118 vitórias pelo Palmeiras, o que o coloca como o quarto jogador mais vencedor pelo clube no século, empatado com o volante Márcio Araújo.
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos– Acho que mais importante que meu gol, foi a vitória. Até falei isso antes da partida, no vestiário: respeito tinha que existir contra o Guarani, mas era um jogo para voltar a vencer na competição. Estávamos em terceiro, e hoje era uma oportunidade boa para conseguir a vitória e pontuar. Feliz pelo gol, mas também pela conquista coletiva – afirmou Willian ainda dentro de campo após a partida.
O Palmeiras ocupa a terceira colocação do grupo C, fora da zona de classificação, com 12 pontos conquistados em sete jogos disputados. O segundo colocado, Novorizontino, somou 17 em oito partidas. O Alviverde volta a campo pelo Paulistão no domingo (25), quando encara o Mirassol, líder do grupo D, às 20h, no Allianz Parque.

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