Autor do gol da vitória, atacante Robson celebra retorno: 'Não via a hora de voltar a jogar'

Crédito: Divulgação/Coritiba

O estadual no Paraná retornou a todo vapor, com direito a clássico, gol no fim e até mesmo a tão famosa lei do ex, que aconteceu na partida entre Coritiba e Paraná, disputada na Vila Capanema, e que terminou com vitória Alviverde, 1 a 0.O resultado deixa o Coritiba com a vantagem para garantir uma vaga na semifinal da competição. Autor do gol que confirmou a vitória do Coxa, o atacante Robson celebrou o retorno aos gramados.

'Não via a hora de voltar a jogar e sentir toda essa adrenalina,esse clima. Apesar de não ter a torcida, a volta aos gramados foi muito importante, estou feliz com isso', disse o camisa 30, antes de completar:

'É sempre muito bom fazer gol, ainda mais sendo o da vitória e em um clássico. O mérito não é só meu, todos meus companheiros de equipe estão de parabéns pelo jogo e pela entrega que tivemos desde o início', concluiu.