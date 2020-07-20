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Autor do gol da vitória, atacante Robson celebra retorno: 'Não via a hora de voltar a jogar'

Com direito a lei do ex, Robson balançou a rede na volta do Campeonato Paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 18:11

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 18:11

Crédito: Divulgação/Coritiba
O estadual no Paraná retornou a todo vapor, com direito a clássico, gol no fim e até mesmo a tão famosa lei do ex, que aconteceu na partida entre Coritiba e Paraná, disputada na Vila Capanema, e que terminou com vitória Alviverde, 1 a 0.O resultado deixa o Coritiba com a vantagem para garantir uma vaga na semifinal da competição. Autor do gol que confirmou a vitória do Coxa, o atacante Robson celebrou o retorno aos gramados.
'Não via a hora de voltar a jogar e sentir toda essa adrenalina,esse clima. Apesar de não ter a torcida, a volta aos gramados foi muito importante, estou feliz com isso', disse o camisa 30, antes de completar:
'É sempre muito bom fazer gol, ainda mais sendo o da vitória e em um clássico. O mérito não é só meu, todos meus companheiros de equipe estão de parabéns pelo jogo e pela entrega que tivemos desde o início', concluiu.
A vaga para a semifinal será decidida nesta quinta-feira, às 20h (Horário de Brasília), com mando do Coritiba.

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