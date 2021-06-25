AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Autor de um dos gols do Bahia, Patrick de Lucca exalta 'identidade' da equipe

Meio-campista também pontuou que força do Esquadrão jogando em casa precisa prevalecer visando campanha de G4...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:31
Crédito: Jogador marcou seu terceiro gol pelo clube (Felipe Oliveira/EC Bahia
Os três pontos conquistados pelo Bahia diante do Athletico-PR na última quinta-feira (24) começaram a ser obtidos através da abertura do placar por parte do meio-campista Patrick de Lucca aos 17 minutos de jogo. E o atleta, logo depois do confronto, afirmou que a jogada faz parte de um ensaio feito nos treinamentos da equipe comandada por Dado Cavalcanti.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- A gente já tinha trabalhado em tentar bater o escanteio curto, mas sempre atacando o primeiro pau e fazendo ela passar no segundo. Eu fui feliz e contei com o bloqueio do Conti, na hora de atacar a bola e fazer o gol - garantiu Patrick.
O triunfo elevou o time até a quarta posição na tabela com 11 pontos conquistados, somente três a menos do que ponteiro Bragantino. E, na visão do meio-campista que fez seu terceiro tento pelo clube de Salvador, alguns dos pontos fortes para a equipe se manter no alto da classificação serão a solidificação do estilo de jogo e o aproveitamento dos pontos disputados como mandante.
- Acho que temos de manter nosso estilo de jogo. Estamos criando uma identidade e isso está ajudando a gente. Entramos sabendo o que vamos fazer em campo e quem entra depois também já sabe o que vai fazer. Essa rodagem do elenco, com todo mundo tendo o mesmo pensamento, ajuda a gente estar lá em cima na tabela - disse Patrick.
- (O triunfo) Foi muito importante porque vinhamos fazendo bons jogos dentro de casa no início da temporada e, depois, acabamos dando uma oscilada. A gente sempre teve muita agressividade em casa, então esse triunfo foi importante. A gente pensa em manter esses pontos em casa porque isso é muito importante no campeonato - agregou.
Na próxima rodada, o Bahia vai enfrentar um clube o qual Patrick de Lucca conhece muito bem por ter feito as categorias de base e recebido as primeiras oportunidades como profissional: o Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados