Autor de um dos gols do Bahia, Patrick de Lucca exalta 'identidade' da equipe

Crédito: Jogador marcou seu terceiro gol pelo clube (Felipe Oliveira/EC Bahia

Os três pontos conquistados pelo Bahia diante do Athletico-PR na última quinta-feira (24) começaram a ser obtidos através da abertura do placar por parte do meio-campista Patrick de Lucca aos 17 minutos de jogo. E o atleta, logo depois do confronto, afirmou que a jogada faz parte de um ensaio feito nos treinamentos da equipe comandada por Dado Cavalcanti.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- A gente já tinha trabalhado em tentar bater o escanteio curto, mas sempre atacando o primeiro pau e fazendo ela passar no segundo. Eu fui feliz e contei com o bloqueio do Conti, na hora de atacar a bola e fazer o gol - garantiu Patrick.

O triunfo elevou o time até a quarta posição na tabela com 11 pontos conquistados, somente três a menos do que ponteiro Bragantino. E, na visão do meio-campista que fez seu terceiro tento pelo clube de Salvador, alguns dos pontos fortes para a equipe se manter no alto da classificação serão a solidificação do estilo de jogo e o aproveitamento dos pontos disputados como mandante.

- Acho que temos de manter nosso estilo de jogo. Estamos criando uma identidade e isso está ajudando a gente. Entramos sabendo o que vamos fazer em campo e quem entra depois também já sabe o que vai fazer. Essa rodagem do elenco, com todo mundo tendo o mesmo pensamento, ajuda a gente estar lá em cima na tabela - disse Patrick.

- (O triunfo) Foi muito importante porque vinhamos fazendo bons jogos dentro de casa no início da temporada e, depois, acabamos dando uma oscilada. A gente sempre teve muita agressividade em casa, então esse triunfo foi importante. A gente pensa em manter esses pontos em casa porque isso é muito importante no campeonato - agregou.