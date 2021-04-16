Autor de um dos gols da vitória, Léo Matos elogia esquema de Cabo no Vasco: 'A estratégia foi perfeita'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Após jejum de 17 jogos sem vencer o rival, o Vasco derrotou o Flamengo por 3 a 1 no Maracanã e se aproximou do G4 do Campeonato Carioca. Ainda durante o intervalo da partida, quando a equipe vencia por dois gols de diferença, Léo Matos destacou a eficiência do esquema montado pelo técnico Marcelo Cabo, sendo letal nos contra-ataques. o lateral-direito marcou o primeiro gol da partida logo aos 5 minutos de jogo.

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- A estratégia foi perfeita. Fizemos o que o Marcelo Cabo nos orientou nos treinos da semana. Preferíamos o jogo posicional, mas é ser redundante falar da qualidade do time do Flamengo. Defendemos bem, em bloco baixo, e saímos nos contra-ataques. Gol no início ajudou - exaltou o lateral-direito, na saída para o intervalo.

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Com o triunfo, o Vasco chegou a 13 pontos e encostou no Fluminense, última equipe do G4 da competição estadual. Além da moral, a vitória mostra que o técnico já tem em mente uma espinha dorsal para a sequência da temporada. Vale destacar que ele repetiu a escalação da vitória sobre o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil, semana passada.

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