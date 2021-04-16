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Autor de um dos gols da vitória, Léo Matos elogia esquema de Cabo no Vasco: 'A estratégia foi perfeita'

Lateral-direito abriu o placar para o Gigante da Colina na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo. Com o triunfo, o time segue vivo no Carioca e quebrou um jejum de 17 jogos...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 22:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 22:25
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Após jejum de 17 jogos sem vencer o rival, o Vasco derrotou o Flamengo por 3 a 1 no Maracanã e se aproximou do G4 do Campeonato Carioca. Ainda durante o intervalo da partida, quando a equipe vencia por dois gols de diferença, Léo Matos destacou a eficiência do esquema montado pelo técnico Marcelo Cabo, sendo letal nos contra-ataques. o lateral-direito marcou o primeiro gol da partida logo aos 5 minutos de jogo.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
- A estratégia foi perfeita. Fizemos o que o Marcelo Cabo nos orientou nos treinos da semana. Preferíamos o jogo posicional, mas é ser redundante falar da qualidade do time do Flamengo. Defendemos bem, em bloco baixo, e saímos nos contra-ataques. Gol no início ajudou - exaltou o lateral-direito, na saída para o intervalo.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Com o triunfo, o Vasco chegou a 13 pontos e encostou no Fluminense, última equipe do G4 da competição estadual. Além da moral, a vitória mostra que o técnico já tem em mente uma espinha dorsal para a sequência da temporada. Vale destacar que ele repetiu a escalação da vitória sobre o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil, semana passada.
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O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Marcelo Cabo necessitam vencer os dois jogos que restam e torcer por tropeços de Fluminense ou Portuguesa-RJ.

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