Autor de música viral sobre Domènec brinca com sucesso e faz versão estendida; ouça

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Desde que o Flamengo encaminhou o acerto com o técnico Domènec Torrent a torcida vem produzindo diversos memes nas redes sociais. O que chamou mais atenção, porém, foi uma paródia da música "Ameno", lançada em 1996 pelo grupo francês E.R.A., que viralizou e foi publicada por diversos perfis. A brincadeira surgiu em um grupo de WhatsApp e Leonardo Luiz, autor do áudio, brincou sobre o sucesso da versão.

- Eu e meus amigos cantamos essa música há muito tempo. Foi a música da minha formatura e de outro amigo também. Para mim era óbvio demais lembrar do Domènec e do "dorime" na hora. Não pensei na música direto. Mas um dia surgiu o Willian Arão na minha cabeça. Dele saiu o resto da música. Mandei no grupo e o Marcelo (amigo) falou que mandaria para todos os lugares. Não acreditei, mas ele começou a dizer que a galera recebeu em Portugal. Começaram a postar em várias páginas e deu nisso - explicou.

Torcedor do Flamengo, Leonardo brincou no áudio original sobre ouvir os rubro-negros cantando a versão no Maracanã. Por conta da pandemia, isso não poderá acontecer, mas ele se mostrou animado com a chegada do catalão ao clube. Depois do primeiro áudio só com os nomes de Bruno Henrique, Gabigol e Willian Arão, o autor da música fez uma nova versão estendida. Ouça: - Ainda não sei como a torcida cantaria no Maracanã, mas o funk eu sei que ficou bom. Com relação ao Domènec eu to empolgado sim, acho que tem tudo pra dar certo. Ninguém fica 10 anos com o Guardiola a toa. Time do Flamengo é bom. Tem que dar muito azar para dar errado - afirmou, dizendo ainda sobre a sensação de ver a música viralizar.

- Achei bizarro, inacreditável. Eu achava até que circularia em alguns poucos lugares, mas meia duzia de pessoas só. Fui até procurar depois o DJ Vitao que fez o funk e nem ele sabia de nada - completou.

Domènec foi anunciado pelo Fla nesta sexta-feira. O clube estava sem treinador há duas semanas, após a saída de Jorge Jesus. O catalão, porém, ainda não poderá ouvir o nome dele cantado no estádio. Com a pandemia da Covid-19, o Campeonato Brasileiro será sem torcida.