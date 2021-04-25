Autor de golaço, Gabriel Teixeira muda Fluminense e diz: 'Qualquer time que vier nós vamos enfrentar'

Se Juan Cazares mudou o jogo na Libertadores na última quinta-feira, desta vez foi a vez de Gabriel Teixeira entrar no segundo tempo e ajudar o Fluminense a ter tranquilidade para vencer o Madureira por 1 a 1, neste domingo, no Maracanã. O jovem participou de dois dos quatro gols marcados pelo Flu no confronto, inclusive fazendo um golaço já nos acréscimos para coroar a apresentação. Após o jogo, o atacante celebrou a primeira vez balançando a rede como profissional.
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- Fico muito feliz. Cada partida para mim é um desafio. Tento procurar meus objetivos. Fui feliz e pude ajudar a equipe com os três pontos. Bom (não enfrentar o Flamengo)? Qualquer time que vier, seja Flamengo ou Portuguesa, nós vamos enfrentar - disse o jovem.
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A vitória fez o Flu pular de quarto para segundo lugar no Campeonato Carioca e, com isso, a equipe enfrenta a Portuguesa na semifinal da competição. Flamengo e Volta Redonda definem o outro confronto. Antes disso, porém, o Tricolor viaja para a Colômbia, onde enfrenta o Independiente Santa Fe na quarta-feira, às 21h, pela segunda fase da Libertadores.