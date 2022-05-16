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futebol

Autor de gol, Patrick de Paula revela orientação de Luís Castro e se declara ao Botafogo: 'Me sinto em casa'

Volante marcou o segundo gol e falou sobre sua recepção dentro do clube alvinegro...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 21:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 21:46
O volante Patrick de Paula foi um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 1, pela 6ª rodada do Brasileirão. Autor de um dos gols, o jogador comentou sua entrada no 2° tempo, que foi importante para mudar o panorama do jogo. Inclusive, revelando uma orientação do técnico Luís Castro.- Quando ele me chamou, ele me falou que não devia errar passes e para que eu jogasse com segurança, pois ele sabia que se errássemos qualquer passe ia dar em um contra-ataque, porque eles estavam com um a menos e que venceríamos assim. Concordei com ele, que iríamos ganhar. Graças a Deus, bati a falta, a bola desviou e o gol saiu.
+John Textor vai a campo e agradece torcida após vitória
O volante também comentou sobre sua adaptação e a recepção que teve dentro do clube. Jogando na cidade onde nasceu, Patrick de Paula disse se sentir em casa:
- Assim que cheguei, o clube me abraçou de uma maneira que eu nem sei explicar e a torcida também. Cheguei me sentindo em casa porque já sou carioca. Jogar no quintal de casa é muito bom e agora é só desfrutar do momento que é bom e favorável. Estamos tendo bons resultados e é disso que estamos precisando.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o América-MG, pelo Brasileirão, fora de casa.
Crédito: PatrickdePaulafezosegundogoldoBotafogocontraoFortaleza(Foto:VítorSilva/Botafogo

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