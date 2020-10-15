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futebol

Autor de gol no Ba-Vi, Daniel projeta futuro do Bahia no Brasileiro sub-20

Atacante garantiu a vitória da equipe no clássico e agora se prepara para enfrentar o Grêmio fora de casa no fim de semana...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 16:49
Crédito: Rafael Machado/EC Bahia
O triunfo no clássico com o Vitória deu mais confiança para o Bahia, que vinha de uma derrota na rodada anterior. Destaque do jogo com o gol já no final que garantiu o resultado de 1 a 0 no CT de Praia do Forte, o atacante Daniel tem sido um dos grandes trunfos do Esquadrão de Aço na competição. Depois de balançar a rede três vezes, o jovem está a um gol dos artilheiros da competição.
Com seis pontos no torneio, o Bahia está a três do primeiro time na zona de classificação para as quartas-de-final do campeonato. Feliz com o gol no clássico, Daniel ressaltou a importância do triunfo e falou sobre o duelo contra o Grêmio, na próxima rodada.
- Fiquei muito feliz com o gol e em ajudar a equipe a conquistar os três pontos. Agora nosso foco está na próxima partida e vamos dar o nosso melhor para buscar uma boa sequência no Brasileiro e nos aproximarmos da zona de classificação. Espero contribuir ainda mais no Brasileiro e, quem sabe, buscar a artilharia e o título da competição. Agradeço a confiança da comissão técnica e dos meus companheiros, pois é muito importante para que eu possa apresentar meu futebol - comentou.
O Bahia é o 13º colocado e visa ultrapassar o Sport, primeiro time na zona de classificação com nove pontos. No domingo, visita o Grêmio em Porto Alegre às 15h, no CTF Hélio Dourado.

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