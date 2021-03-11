Autor de gol do Botafogo, Frizzo elogia Renata Silveira: 'Que mais mulheres possam ter espaço'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mais do que a goleada por 5 a 0, a partida entre Moto Club e Botafogo, pela primeira fase da Copa do Brasil, realizada na última quarta-feira, ficou marcada na história. Foi a primeira vez que o "SporTV" teve uma narradora em uma transmissão. Renata Silveira foi a responsável pelo feito.

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Nas redes sociais, a profissional comemorou o sucesso da transmissão do duelo e foi respondida por um dos personagens da partida. Matheus Frizzo, autor do quinto gol do Botafogo, elogiou Renata Silveira.

- Que cada vez mais mulheres que são competentes no que fazem possam ter seus espaços nas suas profissões. Fez história! Parabéns - escreveu.