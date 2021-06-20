  • Autor de gol de bicicleta, Muniz lamenta derrota do Flamengo para o Bragantino: 'Vieram por uma bola'
futebol

Autor de gol de bicicleta, Muniz lamenta derrota do Flamengo para o Bragantino: 'Vieram por uma bola'

Rubro-Negro perdeu de virada e com gol no último lance marcado pela equipe paulista, no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 23:32

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 23:32

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No Maracanã e pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo não conseguiu vencer o Red Bull Bragantino neste sábado. O resultado foi uma dolorida derrota por 3 a 2, de virada, cujo gol da vitória dos visitantes saiu aos 52 minutos do segundo tempo. Rodrigo Muniz marcou os dois gols do Fla.O atacante, aliás, fez uma pintura: anotou o segundo de bicicleta. E, insatisfeito, saiu lamentando o resultado, dizendo até que o RB Bragantino veio ao Rio por "uma bola" - apesar dos três gols e dez arremates do time paulista.
- Não era o que a gente esperava. Controlamos o jogo todo, eles vieram por uma bola, e conseguiram. Feliz pelos meus gols, vamos trabalhar para continuar bem no campeonato - falou Muniz, em entrevista ao canal "Premiere", na saída de campo.
Com seis pontos em três jogos, o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Fortaleza no Maracanã.

