Autor de gol de bicicleta, Muniz lamenta derrota do Flamengo para o Bragantino: 'Vieram por uma bola'

No Maracanã e pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo não conseguiu vencer o Red Bull Bragantino neste sábado. O resultado foi uma dolorida derrota por 3 a 2, de virada, cujo gol da vitória dos visitantes saiu aos 52 minutos do segundo tempo. Rodrigo Muniz marcou os dois gols do Fla.O atacante, aliás, fez uma pintura: anotou o segundo de bicicleta. E, insatisfeito, saiu lamentando o resultado, dizendo até que o RB Bragantino veio ao Rio por "uma bola" - apesar dos três gols e dez arremates do time paulista.
- Não era o que a gente esperava. Controlamos o jogo todo, eles vieram por uma bola, e conseguiram. Feliz pelos meus gols, vamos trabalhar para continuar bem no campeonato - falou Muniz, em entrevista ao canal "Premiere", na saída de campo.
+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Com seis pontos em três jogos, o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Fortaleza no Maracanã.