Autor de dois gols na última partida, Thalys analisa momento do Palmeiras Sub-17

Crédito: (Fábio Menotti

Na última terça-feira (29), o Palmeiras bateu o Grêmio por 4 a 1, no Allianz Parque, e garantiu a vaga nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro Sub-17 com uma rodada de antecedência. Em oito partidas pela competição, são seis vitória e uma sequência de sete partidas sem derrotas – o único revés foi na estreia do campeonato.

Diante do Grêmio, o grande destaque da partida ficou com o meia Thalys, de 16 anos. Vestindo a camisa 9, o meia viveu uma tarde de artilheiro dentro do Allianz Parque. Compondo uma trinca de meias ao lado de Jota e Luiz Freitas, o jovem marcou dois dos quatro gols alviverdes.Esses não foram os primeiros de Thalys com a camisa do Verdão. Presente nos oito jogos da equipe no Brasileirão (titular em três), o meia já havia balançado as redes na vitória por 3 a 1 diante do Atlético Goianiense, na terceira rodada.

Titular nos últimos dois confrontos, vitórias por 3 a 1 e 4 a 1 diante de América Mineiro e Grêmio, respectivamente, o jovem destacou o bom momento que vive individualmente, além do bom desempenho da equipe na competição.

– É um sonho sendo realizado a oportunidade de vestir essa camisa e contribuir com gols importantes para a equipe seguir avançando nas competições. Espero manter essa boa fase e ajudar meus companheiros a conquistarmos nossos objetivos na temporada – analisou.Ex-CRB, Thalys passou por meses de testes na Academia de Futebol II, em Guarulhos, até ser efetivado no time em abril. Meia armador de muita habilidade no drible, apresentando também excelente visão de jogo, o jovem se adequou rapidamente na filosofia de trabalho imposta por Artur Itiro, de muita mobilidade e intensidade.

Garantido matematicamente nas quartas de finais do Brasileirão, o Palmeiras retorna aos gramados no próximo sábado (03) diante do São Paulo, em Cotia. A partida será válida pela nona e última rodada da primeira fase do Brasileirão da categoria. Se preparando para o Choque-Rei, o meia ressaltou o foco para o clássico e posteriormente na próxima fase.– Agora temos que nos preparar para o clássico contra o São Paulo e depois focar na próxima etapa decisiva da competição que é muito importante para a gente – completou.