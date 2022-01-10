Autor de dois gols, Luan Brito celebra chance e evolução do Fluminense na Copinha

O Fluminense manteve os 100% de aproveitamento ao bater o Matonense por 3 a 2 de virada, nesta segunda-feira, no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão. Autor dos gols que garantiram a vitória, o jovem Luan Brito entrou no segundo tempo e foi importante para o resultado na terceira partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior.- Foi maravilhoso, tive a felicidade de poder fazer os dois gols e ajudar a equipe a empatar e virar o jogo. Agora é focar nas próximas fases para avançar. Sabemos que a primeira fase é para ganhar confiança e avançar, apesar da dificuldade do gramado. Conseguimos passar por cima disso e estamos evoluindo na confiança. A meta é chegar na final - afirmou.