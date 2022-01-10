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Autor de dois gols, Luan Brito celebra chance e evolução do Fluminense na Copinha

Jogador entrou no segundo tempo e garantiu a virada sobre o Matonense, na terceira partida da competição, mantendo os 100%...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 18:03

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:03

O Fluminense manteve os 100% de aproveitamento ao bater o Matonense por 3 a 2 de virada, nesta segunda-feira, no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão. Autor dos gols que garantiram a vitória, o jovem Luan Brito entrou no segundo tempo e foi importante para o resultado na terceira partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior.- Foi maravilhoso, tive a felicidade de poder fazer os dois gols e ajudar a equipe a empatar e virar o jogo. Agora é focar nas próximas fases para avançar. Sabemos que a primeira fase é para ganhar confiança e avançar, apesar da dificuldade do gramado. Conseguimos passar por cima disso e estamos evoluindo na confiança. A meta é chegar na final - afirmou.
Como a equipe já estava classificada, o técnico Eduardo Oliveira aproveitou para dar mais rodagem ao grupo e testar novas formações. Luan vinha sendo reserva.
- Temos que estar sempre prontos para a oportunidade. Eu estava ficando fora e estava incomodado com isso. Mas quando a chance chega temos que aproveitar e pude fazer os dois gols - completou.
O Flu avançou na liderança do Grupo 6, com nove pontos. Na segunda colocação, classificou-se a Jacuipense-BA. O Tricolor espera o vice-líder do Grupo 5. Na etapa seguinte, a disputa se dará por eliminatória, em confronto único, com decisão por pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.
Crédito: LuanBritofezdoisgolsparaoFluminensenavitóriadaCopinha(Foto:Reprodução

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