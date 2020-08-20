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futebol

Autor de dois gols, Galhardo dedica vitória a Guerrero e Boschilia

Enquanto atacante peruano não volta a campo mais na temporada, meia foi liberado diante do falecimento de seu pai...

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 22:55

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 22:55
Crédito: Divulgação/Internacional
Apesar da ausência do centroavante peruano Paolo Guerrero, artilheiro do Inter no ano, gols não faltaram para que o time gaúcho batesse o Atlético-GO por 3 a 0 em noite de boa atuação de quem é justamente o vice-artilheiro da equipe em 2020, Thiago Galhardo.
E, na entrevista após a partida, o meia-atacante mostrou também que o elenco de Eduardo Coudet vive um momento de exaltar a boa relação e carinho entre os jogadores.
Isso porque o camisa 17 do Colorado dedicou não apenas os tentos marcados como também o triunfo em si ao avante lesionado e também a Boschilia, liberado do confronto em função do falecimento de seu pai:
- No jogo de hoje nos fechamos não apenas pelo Guerrero, mas também pelo Boschilia, pela perda que ele teve, e a gente se mostra cada vez mais um grupo unido, uma família onde, independente de quem jogue, tem mantido a sequência. A grande técnica que nós temos de ficar com a bola e criarmos as oportunidades, então é parabenizar a todos. Feliz de termos ganhado.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Inter joga novamente em Porto Alegre onde recebe, no sábado (22) às 19h, o Atlético-MG.

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