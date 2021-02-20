Autor de “Cala a boca, secador”, Marlon Goes celebra carinho dentro do Palmeiras

O músico lançou, ao longo do ano, diversas músicas e paródias bem humoradas exaltando o time e, com isso, ganhou grande notoriedade. Sendo assim, Marlon tornou-se, também, querido dentro do clube e, por isso, foi convidado para se apresentar na festa de comemoração do título da Libertadores, feita recentemente com a presença de jogadores e diretoria.– Eu tinha cantado no dia do título lá no CT, na festinha que teve lá, e tinha participado da live da TV Palmeiras. Foi uma honra ser convidado novamente pra cantar no evento de comemoração da Libertadores. Na festa tinham jogadores, família, tudo organizado. Todos testados para a Covid-19. Cantei algumas músicas que tão fazendo sucesso na minha voz. Segurei a taça enquanto os jogadores recebiam homenagens. Foi uma honra, muito gratificante. Os jogadores e as famílias gostavam muito das músicas, a gente criou um laço de amizade. Isso é bastante gratificante. Muito feliz com esse sucesso. Senti isso em São Paulo, quando ia nos lugares e as pessoas me reconheciam. Tá bem legal – afirmou o cantor ao LANCE!/NOSSO PALESTRA.