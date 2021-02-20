Autor de “Cala a boca, secador”, Marlon Goes celebra carinho dentro do Palmeiras

A temporada do Palmeiras é composta de diversos personagens. Dentro de campo, se destacam Weverton, Menino, Gómez, entre diversos outros. Fora das quatro linhas, um nome que marcou presença não foi o de alguém de dentro do clube, mas sim do cantor Marlon Goes.
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O músico lançou, ao longo do ano, diversas músicas e paródias bem humoradas exaltando o time e, com isso, ganhou grande notoriedade. Sendo assim, Marlon tornou-se, também, querido dentro do clube e, por isso, foi convidado para se apresentar na festa de comemoração do título da Libertadores, feita recentemente com a presença de jogadores e diretoria.– Eu tinha cantado no dia do título lá no CT, na festinha que teve lá, e tinha participado da live da TV Palmeiras. Foi uma honra ser convidado novamente pra cantar no evento de comemoração da Libertadores. Na festa tinham jogadores, família, tudo organizado. Todos testados para a Covid-19. Cantei algumas músicas que tão fazendo sucesso na minha voz. Segurei a taça enquanto os jogadores recebiam homenagens. Foi uma honra, muito gratificante. Os jogadores e as famílias gostavam muito das músicas, a gente criou um laço de amizade. Isso é bastante gratificante. Muito feliz com esse sucesso. Senti isso em São Paulo, quando ia nos lugares e as pessoas me reconheciam. Tá bem legal – afirmou o cantor ao LANCE!/NOSSO PALESTRA.
Em seu canal do YouTube, Marlon Goes gravou um vídeo mostrando os bastidores da festa Alviverde, na qual ele foi convidado para cantar. Confira o vlog na íntegra.Ao longo da temporada, o cantor lançou diferentes músicas relacionadas ao seu time do coração. Dentre as mais conhecidas estão “Cala a boca, secador”, com 476 mil vizualizações, e “Hit do Abel Ferreira”, com 208 mil.