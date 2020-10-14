Autor de assistência na final, volante do Vasco celebra título da Taça Guanabara sub-20: 'Inexplicável'

Titular na conquista da Taça Guanabara sub-20, o volante Weverton se emocionou. O camisa 5 contribuiu com uma assistência na vitória de 3 a 0 do Cruz-Maltino sobre o Madureira, na manhã desta quarta-feira.- É inexplicável a sensação de ser campeão por um time do tamanho do Vasco, estou muito feliz. Sei que é só o começo de muita coisa que está por vir, mas é gratificante escrever meu nome em um pequeno espaço dessa linda e gigante história - disse o meio-campista.