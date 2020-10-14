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Autor de assistência na final, volante do Vasco celebra título da Taça Guanabara sub-20: 'Inexplicável'

Weverton deu passe para um dos gols da vitória sobre o Madureira, na manhã desta quarta-feira. Próximo desafio do Cruz-Maltino, na categoria, é no sábado, pela Taça Rio...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 17:58

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:58

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Titular na conquista da Taça Guanabara sub-20, o volante Weverton se emocionou. O camisa 5 contribuiu com uma assistência na vitória de 3 a 0 do Cruz-Maltino sobre o Madureira, na manhã desta quarta-feira.- É inexplicável a sensação de ser campeão por um time do tamanho do Vasco, estou muito feliz. Sei que é só o começo de muita coisa que está por vir, mas é gratificante escrever meu nome em um pequeno espaço dessa linda e gigante história - disse o meio-campista.
O Vasco estreia na Taça Rio, segundo turno do Estadual, neste sábado, às 15h. O jogo será contra o Resende, no CT do Artsul.

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