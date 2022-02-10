Australiano que apitou final olímpica vai ser o árbitro de Palmeiras x Chelsea

A Fifa revelou nesta quinta-feira (10) que o australiano Chris Beath será o árbitro da final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea, neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.Beath foi o juiz da final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2021 (edição de 2020), entre Brasil e Espanha. Os brasileiros levaram a medalha de ouro após vencerem por 2 a 1.
Os assistentes escalados também serão australianos, Anton Shchetinin e Ashley Beecham. O quarto árbitro será o argelino Mustapha Ghorbal.
Verdão e Blues lutam para conquistar a competição intercontinental pela primeira vez na história.