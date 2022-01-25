Ausência de Gómez no Palmeiras deve abrir disputa na zaga nos jogos pré-Mundial de Clubes

Por conta da Data Fifa que englobará jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Palmeiras ficará sem três jogadores do elenco nesse período, que perderão inclusive partidas do Campeonato Paulista. No entanto, esses compromissos podem ajudar na dor de cabeça de Abel Ferreira para definir a lista do Mundial, visto que sem Gustavo Gómez, capitão e titular absoluto, outras peças podem se destacar e garantir uma vaga no torneio em Abu Dhabi.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Atualmente, os zagueiros utilizados no 11 inicial são Gómez e Luan. Esses estão mais do que garantidos entre os 23 da lista de Abel. Mas a partir daí a incógnita fica grande. Como os laterais têm sido utilizados como terceiros zagueiros nesse novo esquema, isso deve limitar a escolha por muitos beques.

Sendo assim, restam Renan, Murilo e Kuscevic. Esse último, porém, ficará com a impressão que deixou em 2021 e nos treinos, já que foi convocado pela seleção chilena e será desfalque assim como Weverton e Gómez. Teoricamente, ele levaria vantagem por essa vivência prévia com o elenco e com o técnico, mas pode acabar perdendo espaço por conta do desempenho de seus colegas.Renan é o outro que na teoria pode levantar e alguns motivos pesam a seu favor: como é canhoto e joga pela esquerda, atende a uma necessidade enxergada por Abel Ferreira. Além disso, pode atuar como lateral-esquerdo, ou seja, pode fazer mais de uma função. Se estiver em condições, já que tem feito um cronograma especial, deve formar a zaga em algum dos próximos jogos.

Murilo, por sua vez, é o mais novo do elenco e fez sua estreia no último domingo, contra o Novorizontino., entrando no lugar de Luan, alternando entre o zagueiro central do trio ou aquele pelo lado esquerdo. Deve ser testado justamente ali, função para a qual ele foi contratado, mesmo não sendo canhoto. Luan, dessa forma, tende a retornar para o lado direito.

Ou Abel pode colocar Marcos Rocha como o terceiro zagueiro pela direita, centralizando Luan e deixando Renan ou Murilo pelo lado esquerdo. Dessa forma, Piquerez seria deslocado mais como ala, ou Jorge entraria nessa função que hoje é realizada por Gustavo Scarpa. Como o treinador português deve rodar o elenco por conta da maratona de jogos antes do Mundial, vários testes desse tipo devem acontecer nas próximas três partidas pelo Paulistão.

Se o técnico ainda tem alguma dúvida sobre quem será levado nessa para essa posição, tal sequência de duelos pode ser decisiva para a confecção dessa lista. Vale lembrar que a Fifa adiou o prazo da inscrição para até 48 horas antes da estreia, ou seja, dia 6 de fevereiro. Assim, Abel Ferreira poderá levar seu elenco inteiro para Abu Dhabi e decidir os escolhidos já nos Emirados Árabes Unidos.