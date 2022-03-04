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futebol

Auro fala em "briga sadia" para ser o dono da lateral direita do Santos

Jogador, revelado pelo São Paulo, pode estrear amanhã pelo Peixe contra a Ferroviária...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 20:30

Publicado em 04 de Março de 2022 às 20:30

Novo reforço do Santos, o lateral-direito Auro foi apresentado na última quinta-feira. E ele se colocou à disposição do técnico Fábian Bustos para atuar diante a Ferroviária neste sábado, na Arena Fonte Luminosa, pela décima rodada do Campeonato Paulista.Com a lesão de Madson, que está no departamento médico, Auro pode estrear pelo Peixe. A outra opção é o volante Vinícius Balieiro jogar mais uma vez improvisado no setor. "Como todos os clubes, sempre vai ter aquela briga sadia e de querer jogar. Sempre respeitando o companheiro, o Madson é um grande jogador e um cara muito experiente. Óbvio que eu vou dar o meu melhor no treinamento, ele também vai dar o melhor nos treinamentos e nos jogos. Quando tiver oportunidade e quem vai decidir é o treinador, mas o importante é estar todo mundo alinhado para poder tirar o melhor do outro", ressalta o lateral-direito.Madson era titular absoluto na posição, mas sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda na derrota para o São Paulo, na Vila Belmiro. Desde então, Marcos Guilherme e Vinícius Balieiro foram improvisados na posição.
O garoto Sandro, titular e capitão do Peixe na Copinha, se reapresentou na quinta-feira, mas não está nos planos do clube. Ele tem contrato com o Santos apenas até o final do ano e foi liberado para negociar com interessados em sua contratação.
Crédito: AurochegouparadisputarposiçãocomMadsonnalateraldireitadoPeixe(Foto:IvanStorti/Santos

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