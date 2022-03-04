Auro fala em "briga sadia" para ser o dono da lateral direita do Santos

Novo reforço do Santos, o lateral-direito Auro foi apresentado na última quinta-feira. E ele se colocou à disposição do técnico Fábian Bustos para atuar diante a Ferroviária neste sábado, na Arena Fonte Luminosa, pela décima rodada do Campeonato Paulista.Com a lesão de Madson, que está no departamento médico, Auro pode estrear pelo Peixe. A outra opção é o volante Vinícius Balieiro jogar mais uma vez improvisado no setor. "Como todos os clubes, sempre vai ter aquela briga sadia e de querer jogar. Sempre respeitando o companheiro, o Madson é um grande jogador e um cara muito experiente. Óbvio que eu vou dar o meu melhor no treinamento, ele também vai dar o melhor nos treinamentos e nos jogos. Quando tiver oportunidade e quem vai decidir é o treinador, mas o importante é estar todo mundo alinhado para poder tirar o melhor do outro", ressalta o lateral-direito.Madson era titular absoluto na posição, mas sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda na derrota para o São Paulo, na Vila Belmiro. Desde então, Marcos Guilherme e Vinícius Balieiro foram improvisados na posição.