Auro explica problema no púbis e se coloca à disposição para sábado

Quase vinte dias após o anúncio da sua contratação, o lateral-direito Auro foi apresentado pelo Santos no início da tarde desta quinta-feira. Emprestado ao Peixe pelo Toronto até o final do ano, o jogador explicou o problema no púbis que teve na temporada passada.- Só foi um desconforto. A demora para estrear foi por ficar meses meses em mesmo 2017, já são muitos anos e nenhum problema. Só um desconforto no púbis. Fiz essa mini pré -temporada para intensificador. Não é algo que me atrapalha (...) Conversamos sobre a necessidade de uma mini pré-temporada. O prazo era três semanas, meses antecipamos um pouco. Estou bem fisicamente bem melhor - explicou o lateral.
Auro já está regularizado no BID da CBF, mas ainda não fez sua estreia com a camisa do Santos. Ele se colocou à disposição do técnico Fabián Bustos para a partida do próximo sábado, contra a Ferroviária, em Araraquara, pela décima rodada do Paulistão.- Estou disponível para sábado. Agora depende do estafe. E não sei quantos minutos posso atuar. Não temos um tempo, quase três meses, e não podemos ter o suficiente para a sequência do campeonato. Estou à disposição - afirmou Auro.