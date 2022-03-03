Auro explica problema no púbis e se coloca à disposição para sábado

Quase vinte dias após o anúncio da sua contratação, o lateral-direito Auro foi apresentado pelo Santos no início da tarde desta quinta-feira. Emprestado ao Peixe pelo Toronto até o final do ano, o jogador explicou o problema no púbis que teve na temporada passada.- Só foi um desconforto. A demora para estrear foi por ficar meses meses em mesmo 2017, já são muitos anos e nenhum problema. Só um desconforto no púbis. Fiz essa mini pré -temporada para intensificador. Não é algo que me atrapalha (...) Conversamos sobre a necessidade de uma mini pré-temporada. O prazo era três semanas, meses antecipamos um pouco. Estou bem fisicamente bem melhor - explicou o lateral.