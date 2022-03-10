Auro comemora estreia em classificação do Santos na Copa do Brasil

O lateral-direito Auro comemorou sua estreia pelo Santos. Ele já havia sido relacionado para o duelo contra a Ferroviária, pelo Paulistão, e entrou diante o Fluminense-PI na última terça-feira, pela Copa do Brasil.O Peixe empatou em 1 a 1 contra o time da casa e conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio do adversário acontecerá no próximo dia 25.

- Feliz pela minha estreia e pela classificação. Poder vestir essa camisa pela primeira vez foi uma honra. Sabemos da dificuldade que foi o jogo, com chuva forte, campo muito ruim e impraticável, um jogador a menos, etc. Mas o mais importante nesse momento era passar de fase. Tivemos muita união e a garra, tomamos um gol e não abaixamos a cabeça. Corremos um pelo outro e temos que tirar isso como lição dessa partida. Seguindo com essa união e raça, independentemente de quem vai jogar, tenho certeza que vamos crescer na temporada - afirmou o lateral-direito.Auro está à disposição do técnico Fabián Bustos para o clássico contra o Palmeiras no domingo. O volante Vinicius Balieiro está sendo improvisado na posição, mas Madson também evoluiu na recuperação e é mais uma opção para o treinador na lateral direita.