Augsburg x Dortmund: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

O Borussia Dortmund viaja para encarar o Augsburg neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Apesar da eliminação dolorosa na Europa League, o clube de Marco Rose vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Alemão e sonha com o título.CICATRIZ AINDA ABERTA- O Augsburg sempre pode se superar, principalmente em casa. Eles levam intensidade e agressividade para o campo. Não devemos nos deixar impressionar e temos que resistir. Não tivemos muito tempo de preparação, mas temos que levar a energia do jogo anterior, em Glasgow, para o campo contra o Augsburg - destacou Marco Rose, técnico do Dortmund.
BUSCANDO RESPIRARAtualmente, o Augsburg ocupa a 15ª colocação do Campeonato Alemão e está na zona da disputa de playoffs de rebaixamento. Nos últimos quatro jogos disputados, a equipe de Markus Weinzierl sofreu três derrotas e conseguiu apenas uma vitória.
FICHA TÉCNICA:Augsburg x Dortmund
Data e horário: 27/2/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: SGL Arena, em Augsburg (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:AUGSBURG (Técnico: Markus Weinzierl)Gikiewicz; Framberger, Gouweleeuw, Oxford e Iago; Caligiuri, Moravek, Dorsch e Vargas; Gregoritsch e Niederlechner
Desfalques: Robert Gumny e Tobias Strobl (machucados). Andre Hahn (suspenso)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Wolf, Can, Hummels e Guerreiro; Dahoud e Bellingham; Brandt, Reus e Hazard; Malen
Desfalques: Giovanni Reyna, Manuel Akanji, Mateu Morey, Dan-Axel Zagadou e Marcel Schmelzer (machucados)