Audiência do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol mais do que triplica no Twitter em 2020

Crédito: Divulgação/Corinthians

O futebol feminino conquistou ainda mais fãs e torcedores no Twitter ao longo de 2020. A audiência das transmissões do Campeonato Brasileiro Feminino (@BRFeminino) na plataforma mais que triplicou em relação ao ano passado - aumento de 230%. Pelo segundo ano consecutivo, o Twitter fechou parceria para transmitir as partidas do Brasileirão. Mais de 5 milhões de pessoas assistiram aos jogos neste ano, contra 1,5 milhão do ano passado.TABELA> Veja classificação do Brasileirão Feminino clicando aqui

Além disso, o volume de conversas cresceu em relação a 2019. De janeiro a dezembro deste ano, foi registrado um aumento de 40% no volume de Tweets sobre o Campeonato, que terminou no último domingo com o título do Corinthians (@SCCPFutFeminino) em decisão contra o Avaí Kindermann (@AvaiKindermann). O aumento da audiência e do engajamento das pessoas em debates e discussões ao redor do tema também cria uma oportunidade para que as marcas aproveitem um momento propício à conexão com o que está acontecendo e criem um vínculo legítimo com o seu público.Como foi o caso de Guaraná (@guarana), que era a única marca patrocinadora do campeonato no Brasil. Com uma parceria pelo Twitter, patrocinaram uma série de conteúdos de highlights com pre-roll de suas campanhas para dar destaque ao futebol feminino, além de uma propriedade customizada, chamada Jogada #CoisaNossa, trazendo destaque para os jogos e conectando ao propósito de marca. Em paralelo, o Guaraná também fez outra campanha com o intuito de convidar marcas a apoiarem o futebol feminino no Brasil. O projeto fez com que 10 novas empresas passassem a dar suporte à causa.

- Vemos uma mobilização e um crescimento importante em relação ao futebol feminino no Twitter. Um aumento como este na audiência mostra a relevância que o esporte vem tendo para torcedores - disse Mariana Romeu, gerente de parcerias de conteúdo do Twitter para a América Latina, antes de completar:

- Conseguimos, então, a união entre a primeira e a segunda telas. As pessoas que estão no Twitter assistem aos jogos e utilizam a plataforma para comentar sobre o assunto - concluiu Mariana.

Coordenadora de Competições Femininas da CBF, Aline Pellegrino complementou:

- O aumento dos números de audiência nas transmissões do Brasileiro Feminino A1 só enfatiza a consolidação do futebol feminino no cenário nacional e caminha junto com a evolução da competição nos últimos anos. Pela primeira vez na história da competição tivemos o uso do VAR, troféu de craque da partida, jogos nos grandes estádios, entre outras ações que marcam diversos ineditismos mesmo em um momento tão difícil para o futebol mundial. O futebol feminino está crescendo e saber que o público está acompanhando essa caminhada de perto, através das transmissões e plataformas como o Twitter, é parte fundamental da construção. Times mais mencionados:

Corinthians (@SCCPFutFeminino)São Paulo (@SaoPauloFC)Palmeiras (@Palmeiras)Ferroviaria (@guerreirasgrena)Internacional (@ColoradasGurias)

Atletas mais mencionadas: