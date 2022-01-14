Audax-SP x Vasco: veja provável time do Gigante da Colina e onde assistir ao jogo da Copa São Paulo

Após eliminar o Joinville, o Vasco volta a campo neste sábado pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foram quatro jogos em Santana de Paranaíba, mas dessa vez a equipe jogará em Osasco contra os donos da casa: Audax-SP. O duelo está marcado para às 17h15 e quem avançar encara o vencedor do confronto entre São Paulo e São Caetano nas oitavas de finais. Os Meninos da Colina seguem enfileirando goleadas na competição. Até o momento, foram 23 gols marcados e apenas dois sofridos, tendo o artilheiro do torneio: o atacante Figueiredo, com sete. A equipe é dona da maior goleada da competição no implacável 12 a 0 diante do Rio Claro.
A tendência é que o técnico Igor Guerra repita a mesma escalação que enfrentou o Joinville na última quinta-feira. Na fase de grupos, o Cruz-Maltino derrotou Largato, Rio Claro e SKA Brasil. Contra os catarinenses, mais uma boa atuação e uma goleada por 4 a 0 em Santana de Paranaíba.
O Audax-SP terminou a primeira fase na liderança do Grupo 23 com seis pontos (duas vitórias e uma derrota). Na segunda fase, a equipe eliminou o SKA Brasil por 5 a 3 nos pênaltis após o empate por 0 a 0 no tempo normal.
Dessa forma, com as quatro vitórias desta edição (100% de aproveitamento), o Vasco segue invicto na Copa São Paulo nas últimas 20 partidas (2019,2020 e 2022). Nas últimas duas edições, os cariocas terminaram invictos, sendo eliminados nos pênaltis.
Em 2019, o Gigante da Colina disputou a final contra o São Paulo, mas foi superado nos pênaltis. No ano seguinte, a equipe foi eliminada pelo Grêmio, nas quartas de finais. Vale lembrar que o clube carioca busca o bicampeonato e sua única conquista aconteceu em 1992, contra o Tricolor Paulista.FICHA-TÉCNICAAudax-SP x Vasco
Data-hora: 15/01/2022, às 17h15Local: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)Árbitro: Gustavo Holanda SouzaAssistente 1: Fausto Augusto Viana MorettiAssistente 2: Guilherme Holanda Moura LimaQuarto Árbitro: Hemerson Jose Nicoli de CamposAnalista de Vídeo: Douglas Perrone KatayamaOnde assistir: SporTV
Provável escalação do Vasco: Cadu, JP Galvão, Pimentel, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Andrey e Marlon Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias. Técnico: Igor Guerra.