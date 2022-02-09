Audax Rio x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Depois da derrota para o Fluminense, o Flamengo já vira a chave para mais um compromisso no Estadual. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro busca voltar a vencer diante do Audax no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.> Fla acerta ao pagar 10,5 milhões de euros para ficar com Andreas? Vote! Para o confronto, o técnico Paulo Sousa terá quatro baixas para escalar o Flamengo. Isso porque Rodrigo Caio ainda se recupera de uma infecção que teve na na região dos pontos dados no joelho direito e Bruno Henrique teve uma lesão constatada na coxa direita.

Além deles, David Luiz deve ficar de fora. O zagueiro já perdeu o clássico por ter apresentado desgaste muscular nas avaliações feitas pela fisiologia. Na última terça-feira, ele fez um trabalho à parte do grupo - ficou apenas na academia do Ninho do Urubu. Por fim, Vitinho foi expulso no Fla-Flu e, assim, cumprirá suspensão diante do Audax.CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES DA PARTIDA ENTRE FLAMENGO X AUDAX RIO:

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 10 de fevereiro de 2022, às 19hÁrbitro: Rafael Martins de SáAssistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca​Onde assistir: Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!

> Veja e simule a tabela do CariocãoAUDAX RIO (Técnico: Alex Alves)Max; Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás e João Vitor; Romarinho, Fernando Medeiros e Danilo; Misael, Anderson Lessa e Carlinhos.

Suspensos: RomarinhoPendurados: Lucão, Kayck e MaxwellFLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Diego Alves; Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Isla (Matheuzinho) Willian Arão, Andreas Pereira e Arrascaeta; Marinho, Everton Ribeiro e Gabi.

Desfalques: Rodrigo Caio e Bruno Henrique (lesionados) e David LuizSuspensos: VitinhoPendurados: Gustavo Henrique