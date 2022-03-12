  • Audax Rio x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca
Audax Rio x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Botafogo disputará última rodada da Taça Guanabara em Angra dos Reis; resultado definirá se clube vai enfrentar Flamengo ou Fluminense nas semifinais do Carioca...
12 mar 2022 às 18:18

Publicado em 12 de Março de 2022 às 18:18

A última rodada da Taça Guanabara chegou. O Botafogo enfrenta o Audax Rio neste domingo às 16h no Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.+ Botafogo retoma contatos com Rafael Carioca e acena com proposta
O Alvinegro luta por uma melhor colocação na tabela. Se vencer e mantiver uma distância de três gols no saldo em relação ao Vasco, garante a 3ª posição - assim, enfrentaria o Flamengo nas semifinais do Estadual.
Para a partida, existe a possibilidade de Joel Carli e Chay, pelo desgaste físico e justamente a proximidade das semifinais, serem poupados. O Alvinegro pode retornar aos gramados já na próxima quarta-feira.
O Audax, por sua vez, ainda sonha com uma vaga na Taça Rio, competição que acontece entre as equipes que ficam entre o 5º a 8º lugar. A equipe rechaçou qualquer possibilidade de rebaixamento ao derrotar o Madureira na última rodada.FICHA TÉCNICAAUDAX RIO X BOTAFOGO
Data e horário: 13/03/2022, às 16hLocal: Estádio Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis (RJ)Árbitro: Thiago Ramos MarquesAssistentes: Rafael Gomes Rosa e Carlos Áquilla Lima da ConceiçãoOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Lúcio Flávio)Douglas Borges; Daniel Borges, Klaus, Reydson (Ewerton), Jonathan Silva; Barreto, Kayque; Luiz Fernando, Raí, Rikelmi; Erison.
Suspensos: KanuFora: Rafael, Diego Gonçalves, Carlinhos, Vitinho, Ênio e Gabriel Tigrão (lesionados); Hugo e Vinícius Lopes (transição)Pendurados: Matheus Nascimento, Joel Carli e Fabinho
AUDAX RIO (Técnico: Júnior Lopes)Max; Lucas Mota, Léo Fernandes, Kayck, João Victor; Jonathan Romario, Maxwell; Fidel, Fabinho (Misael); Hugo Sanches, Julinho.
Suspensos: Fernando Medeiros e LucãoFora: -Pendurados: Lucas Mota, Carlinhos, Julinho e Fabinho
Botafogo venceu o Volta Redonda na última rodada

